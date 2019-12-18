Şeker hastalarında gizli kalp riski

Kadınlarda, şeker ve tansiyon hastalarında gizli kalp riskine dikkat çeken Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Bu kişiler göğüste sıkışma, yanma, sol kola vuran ağrı gibi tipik şikayetler olmadan kalp krizi geçirebiliyor" dedi.
Giriş Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba 14:41
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Halk arasında gizli kalp, tıbbi adıyla 'sessiz iskemi' olarak bilinen hastalık için göğüste sıkışma, yanma, sol kola vuran ağrı gibi tipik şikayetlerin gizli kalp hastalığının belirtileri olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp damar tıkanıklıklarının yaklaşık yüzde 20'sinde görülen sessiz iskemi hastalığının bazen ölümden sonra tespit edilebildiğini söyledi. Boztosun, vatandaşlara erken teşhis için uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Boztosun, kalp damar tıkanıklıklarının yaklaşık yüzde 20'sinde görülen sessiz iskemi hastalığının bazen ölümden sonra tespit edilebildiğini vurgulayarak, "Gizli kalp hastalığı olan kişiler, kalp krizinin tipik bulguları olan göğüste sıkışma, yanma, sol kola vuran ağrı gibi şikayetler olmadan kalp krizi geçirebiliyor.
Bu durum yaklaşık yüzde 20 hastada görülüyor. Bu hastaların bir kısmına rutin kalp kontrolü esnasında tanı koyabiliyoruz. Maalesef gizli kalp hastalığı tanısı, hastaların bir kısmında ölümden sonra tespit edilebiliyor" ifadelerini kullandı.
ÖLÜM RİSKİ 2 KAT DAHA YÜKSEK
Kalp damarlarında tıkanıklığı olan kişilerin özellikle efor esnasında ağrıyı hissederek dinlenmeye geçtiğine işaret eden Boztosun, "Bu uyarı sayesinde kendilerini zorlamaktan kaçınarak doktora daha erken başvurabilir. Ancak gizli kalp hastalığı olanlarda göğüs ağrısı gibi erken uyarı mekanizması olmadığı için istirahate geçmezler, spor yapmaya ya da kalbi zorlamaya devam ederler.
Bu da sonuçta kalp krizinin oluşmasına zemin hazırlar. Bu sebeple gizli kalp hastalığı olanlar doktora geç başvurur. Bu hastalarda kalp krizine bağlı ölüm riski normal kalp krizi geçirenlere kıyasla en az 2 kat daha yüksek" dedi.