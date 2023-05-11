TOGG fabrikası kapılarını açtı! Fiyatlarda değişiklik olacak mı? sorusuna cevap

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, "Şu ana kadar 170'e yakın aracımızı teslim ettik ve bu teslimatları yaparken şunu da düşünmemiz lazım; bize ilk siparişleri vermiş Devlet Malzeme Ofisi var, dolayısıyla o siparişler çerçevesinde teslimatları yapıldı ve daha sonra deneyim merkezleri oluşturduk ve sizlere, kullanıcılarımıza göstermek üzere onların kullanımı için araçlarımızı hazırladık." dedi.