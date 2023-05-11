TOGG fabrikası kapılarını açtı! Fiyatlarda değişiklik olacak mı? sorusuna cevap

"GÜNLÜK 80 ARAÇ ÇIKARABİLECEK TEKNİK OLGUNLUĞA GELDİK"
Karakaş, basın buluşması kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
İlk olarak tesisteki gövde bölümünde bilgilendirme yapan Karakaş, "Şu an bulunduğumuz birim, bizim gövde birimimiz. Üretim açısından baktığınızda gövde birimimiz var. Buradan çıkan araçların girdiği boyahane birimimiz var. Oradan da çıkıp montaj birimine gönderiyoruz araçları. Şu an içinde bulunduğumuz gövde birimimiz, 50 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olan, içerisinde 209 robotun kullanıldığı ve robot kullanım oranının yüzde 90 seviyesinde olduğu bir birim.