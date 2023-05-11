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Haberler Galeri TOGG fabrikası kapılarını açtı! Fiyatlarda değişiklik olacak mı? sorusuna cevap

TOGG fabrikası kapılarını açtı! Fiyatlarda değişiklik olacak mı? sorusuna cevap

Türkiye'nin akıllı cihazı Togg Tesislerinde üretim aralıksız devam ediyor. Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, akıllı cihaza yeni renklerin tasarlandığı müjdesini verirken, tesisin temmuz ayı sonunda tam kapasite ile çalışacağını ve 3 dakikada bir araç üretilebileceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 11:26 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 11:30
TOGG fabrikası kapılarını açtı! Fiyatlarda değişiklik olacak mı? sorusuna cevap

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, "Şu ana kadar 170'e yakın aracımızı teslim ettik ve bu teslimatları yaparken şunu da düşünmemiz lazım; bize ilk siparişleri vermiş Devlet Malzeme Ofisi var, dolayısıyla o siparişler çerçevesinde teslimatları yapıldı ve daha sonra deneyim merkezleri oluşturduk ve sizlere, kullanıcılarımıza göstermek üzere onların kullanımı için araçlarımızı hazırladık." dedi.

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TOGG fabrikası kapılarını açtı! Fiyatlarda değişiklik olacak mı? sorusuna cevap

Togg tarafından, Gemlik Teknoloji Kampüsü'nde bir basın buluşması gerçekleştirildi.

Karakaş ve Togg ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, Togg'un üretim tesisleri de basın mensuplarına gezdirildi. Ayrıca Togg T10X'lerle ilk kez uzun mesafeli test sürüşü imkanı sağlandı.

TOGG fabrikası kapılarını açtı! Fiyatlarda değişiklik olacak mı? sorusuna cevap

"GÜNLÜK 80 ARAÇ ÇIKARABİLECEK TEKNİK OLGUNLUĞA GELDİK"

Karakaş, basın buluşması kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk olarak tesisteki gövde bölümünde bilgilendirme yapan Karakaş, "Şu an bulunduğumuz birim, bizim gövde birimimiz. Üretim açısından baktığınızda gövde birimimiz var. Buradan çıkan araçların girdiği boyahane birimimiz var. Oradan da çıkıp montaj birimine gönderiyoruz araçları. Şu an içinde bulunduğumuz gövde birimimiz, 50 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olan, içerisinde 209 robotun kullanıldığı ve robot kullanım oranının yüzde 90 seviyesinde olduğu bir birim.

TOGG fabrikası kapılarını açtı! Fiyatlarda değişiklik olacak mı? sorusuna cevap

Biz burada aracın özellikle şasi ve metal aksamlarını birleştiriyoruz, kaynaklarını yapıyoruz ve ondan sonra bunların birbirleriyle ayarlarını tamamlıyoruz. Bu ayarlar tamamlandıktan sona otomatik olarak boyahaneye yönlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

TOGG fabrikası kapılarını açtı! Fiyatlarda değişiklik olacak mı? sorusuna cevap

Tesiste her 3 dakikada bir araç çıkacak şekilde plan yaptıklarını belirten Karakaş, "Biz burayı üç dakikada bir araç çıkarmak üzere kurguladık. Bu soruyu bugün sorduğunuzda farklı bir cevap alırsınız, evvelsi gün farklı ve yarından sonra da farklı olurdu. Şu an itibarıyla günlük 80 araç çıkarabilecek teknik olgunluğa geldik.

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