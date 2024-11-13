2 haftada saç çıkaran mucizevi sarımsak kürü! Sarımsak kürü nasıl yapılır?

Sarımsağın saç uzatma üzerindeki etkisi yıllardır biliniyor, ancak doğal kür sayesinde iki hafta gibi kısa bir sürede saç köklerini canlandırabilirsiniz. Peki, sarımsak kürü neye iyi gelir? Sarımsak kürü nasıl yapılır? Tüm detaylar…
Sarımsak, antibakteriyel özellikleri ve içeriğindeki kükürt sayesinde saç dökülmesini azaltırken, saç tellerini güçlendiriyor ve daha dolgun bir görünüm sağlıyor. Peki, sarımsak kürü kaç gün yapılmalı? Saç dökülmesinde sarımsak nasıl kullanılır? etkili sarımsak kürü...
Sarımsak saç dökülmesine karşı etkilidir. Çiğ sarımsak, saç sağlığını geliştirmek için harika olan C vitamini içeriği açısından zengin olduğu bilinmektedir. Ayrıca saç büyümesini teşvik etmeye yardımcı olan kolajen üretimini artırır.
Bir araştırma, üç ay boyunca günde iki kez saça topikal olarak sarımsak uygulamanın alopesi ile ilişkili saç dökülmesi riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini buldu.
Sarımsak, kafa derisine zarar veren mikropları ve bakterileri öldürmeye yardımcı olan ve saç büyümesini daha da engelleyen anti-mikrobiyal özelliklere sahiptir.
SAÇ DÖKÜLMESİNDE SARIMSAK NASIL KULLANILIR?
Saç dökülmesi için bir tedavi olarak saf sarımsak yağı kullanabilirsiniz. Saçınızı şampuanlamadan önce sarımsak yağıyla saç derinize masaj yapın. Saç derinizde daha kolay ve daha rahat hale getirmek için, kullanmadan önce sarımsak yağını önceden ısıtın. Saçın yeniden büyümesi başlayana veya dökülme durana kadar bunu haftada iki ila üç kez tekrarlayın.
-Ayrıca sarımsaklı saç ürünleri de satın alabilirsiniz. -Ayrıca kullandığınız hafif bir şampuana saf sarımsak da ekleyebilirsiniz. İki ila üç diş sarımsağı doğrayın ve çok hafif bir şampuanın içine bırakın. Bu şampuanı haftada iki ila üç kez kullanın. -Sarımsak yemenin veya takviye olarak almanın saç dökülmesine yardımcı olabileceğine dair doğrudan bir kanıt olmasa da, olabileceğini düşünebilirsiniz.
SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI SARIMSAK KÜRÜ
Saçınızı için harika bir sarımsak kürü arıyorsanız bal ve çiğ sarımsak suyu ile hazırlanan bu kür bebek saç tellerinizin güçlenmesini sağlarken saç dökülmenizi azaltacak. Kısa süre içinde saçlarınızdaki farkı göreceksiniz.
SAÇ İÇİN SARIMSAK KÜRÜ NASIL YAPILIR?
-5-6 diş sarımsak suyu -1 yemek kaşığı bal -1 yemek kaşığı aloe vera -2 poşet papatya çayı
HAZIRLANIŞI
Sarımsağı rendeleyin. Saç dökülmesine karşı savaşmak için sarımsaklı saç kremi yapabilirsiniz. Altı ila sekiz diş sarımsak rendeleyin.
Sarımsakların suyu kullanacağımız için onları presleyin ve 1 kaşık sarımsak suyu elde edin.
Sarımsakların suyunu sıktıktan sonra bir kaseye koyun ve üzerine 1 yemek kaşığı bal ekleyerek buzdolabında 30 dk soğumaya bırakın.
Bal ve sarımsak karışımını buzdolabından çıkarın. Bir yumurta sarısını karışıma karıştırın. Bal kalın ve inatçı olacağından, bir araya getirilmesi bir dakika sürebilir. Ardından, bir yemek kaşığı aloe vera jeli ekleyin ve iyice karıştırın
Kafanıza sürmeden önce durulama suyunu hazırlayın.
Papatya çayı demleyin. Karışımınız buzdolabında soğurken, biraz çay demlemeniz gerekiyor. İki poşet papatya çayı veya üç yemek kaşığı gevşek yaprak çayı alın. Bir tencereye su ekleyin ve ocağa koyun. 30 dakika boyunca 3 bardak suda kaynamaya bırakın. Bunu durulama için kullanacağız.
Karışımı saçınızın tamamına değil, saç derinize nazikçe masaj yaparak uygulayın.
Saçlar kafa derisinden çıktığı için sarımsak merhemini burada yoğunlaştırın.
Daha sonra saçınızı sarın ve 20 dakika bekletin.
Yeterince bekledikten sonra, karışımı saçınızdan bebe şampuanı veya çok yumuşak başka bir şampuanla yıkayın. İyice durulayın.
Karışımı saçınızın tamamına değil, saç derinize nazikçe masaj yaparak uygulayın.
Saçlar kafa derisinden çıktığı için sarımsak merhemini burada yoğunlaştırın.
Daha sonra saçınızı sarın ve 20 dakika bekletin.
Yeterince bekledikten sonra, karışımı saçınızdan bebe şampuanı veya çok yumuşak başka bir şampuanla yıkayın. İyice durulayın.
Bunu saçın yeniden büyümesi başlayana veya dökülme durana kadar haftada iki ila üç kez yapın.
Saç dökülmesine sarımsakla çözüm için diğer çarelere de göz atabilirsiniz.