2 haftada saç çıkaran mucizevi sarımsak kürü! Sarımsak kürü nasıl yapılır?

Bir araştırma, üç ay boyunca günde iki kez saça topikal olarak sarımsak uygulamanın alopesi ile ilişkili saç dökülmesi riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini buldu.

Sarımsak, kafa derisine zarar veren mikropları ve bakterileri öldürmeye yardımcı olan ve saç büyümesini daha da engelleyen anti-mikrobiyal özelliklere sahiptir.