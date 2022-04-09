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Haberler Galeri 4 gün boyunca muz yerseniz etkisine inanamayacaksınız! Muz diyeti nasıl yapılır?

4 gün boyunca muz yerseniz etkisine inanamayacaksınız! Muz diyeti nasıl yapılır?

Belki de en sevilen meyvelerin başında gelen muz tam bir şifa kaynağı. Zayıflamak isteyenler tarafından da sık sık tüketilen muzun kilo verme üzerindeki etkisi ise inanılmaz. Peki kilo vermeyi hızlandıran muz diyeti nasıl yapılır? İşte detaylar....

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2022 Cumartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 9 Nisan 2022 Cumartesi 15:03
4 gün boyunca muz yerseniz etkisine inanamayacaksınız! Muz diyeti nasıl yapılır?

Potasyum, B vitamini, magnezyum, sıfır yağ ve kolesterol… Muzun faydaları say say bitmez. Son zamanlarda Japonya'da ünlenen hızlı kilo verdiren muz diyetinden sonra bu faydalara bir tanesi daha eklenmiş oldu. Muz diyeti ile kilo vermek en lezzetli diyet olabilir.

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4 gün boyunca muz yerseniz etkisine inanamayacaksınız! Muz diyeti nasıl yapılır?

Diğer diyetleri uygulamaktan sıkılıp vazgeçiyorsanız muz diyeti tam size göre. Bir yandan hızlıca kilolarınızdan kurtulurken bir yandan da muzdan alacağınız serotonin sayesinde ruh haliniz yükselecek.

4 gün boyunca muz yerseniz etkisine inanamayacaksınız! Muz diyeti nasıl yapılır?

Muz diyeti ile kilo verenlerin çok olmasına şaşırmamak lazım. Muzdaki enzimler sindirimi hızlandırarak besinlerin emilimini kolaylaştırır.

4 gün boyunca muz yerseniz etkisine inanamayacaksınız! Muz diyeti nasıl yapılır?

Muzun içerdiği lifler tokluk hissi yaratarak vücudun yağ yakma hızını arttırır.

4 gün boyunca muz yerseniz etkisine inanamayacaksınız! Muz diyeti nasıl yapılır?

SINIRSIZ ENERJİ SAĞLAR
Muz içeriğinin %74'ü sudur. İçeriğinde ayrıca bol miktarda karbonhidrat bulunduran muz tüm gün enerjik kalmanızı sağlıyor.

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