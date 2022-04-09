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4 gün boyunca muz yerseniz etkisine inanamayacaksınız! Muz diyeti nasıl yapılır?
Belki de en sevilen meyvelerin başında gelen muz tam bir şifa kaynağı. Zayıflamak isteyenler tarafından da sık sık tüketilen muzun kilo verme üzerindeki etkisi ise inanılmaz. Peki kilo vermeyi hızlandıran muz diyeti nasıl yapılır? İşte detaylar....
Giriş Tarihi: 9 Nisan 2022 Cumartesi 15:00Güncelleme Tarihi: 9 Nisan 2022 Cumartesi 15:03
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Potasyum, B vitamini, magnezyum, sıfır yağ ve kolesterol… Muzun faydaları say say bitmez. Son zamanlarda Japonya'da ünlenen hızlı kilo verdiren muz diyetinden sonra bu faydalara bir tanesi daha eklenmiş oldu. Muz diyeti ile kilo vermek en lezzetli diyet olabilir.