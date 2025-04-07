ABD'de dikkat çeken çalışma! O aşı demans riskini yüzde 20 azaltıyor

ABD'de Stanford Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre zona aşısı olanların demansa yakalanma riskinin yüzde 20 daha az olduğu ortaya çıktı. Aşının erkeklere kıyasla kadınlarda daha etkili olduğu ortaya konuldu.

AA Giriş Tarihi : 07 Nisan 2025 16:02 Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 16:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





