ABD'de dikkat çeken çalışma! O aşı demans riskini yüzde 20 azaltıyor
ABD'de Stanford Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre zona aşısı olanların demansa yakalanma riskinin yüzde 20 daha az olduğu ortaya çıktı. Aşının erkeklere kıyasla kadınlarda daha etkili olduğu ortaya konuldu.
AA
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ABD'deki Stanford Üniversitesinden bilim insanları, yürüttükleri çalışma kapsamında daha önce demans teşhisi konulmamış 71 ila 88 yaş aralığındaki yaklaşık 280 bin yetişkinin sağlık kayıtlarını 7 yıl boyunca inceledi.
İnceleme sonucu "Zostavax" adlı zona aşısını belirli aralıklarla yaptıran bireylerde aşı olmayanlara kıyasla demansa yakalanma riskinin yüzde 20 azaldığı belirlendi.
Aşının erkeklere kıyasla kadınlarda daha etkili olduğu ortaya konuldu.
Oxford Üniversitesinden Paul Harrison, araştırmaya ilişkin New York Times (NYT) gazetesine verdiği demeçte, "Şu anda demans hastalığının başlangıcını yavaşlatan pek bir şey olmadığı göz önüne alındığında demansa yakalanma riskini yüzde 20 düşürmeniz, halk sağlığı bakımından oldukça önemli." ifadesini kullandı.
Zona hastalığı, suçiçeği virüsünün (varicella-zoster) yıllar sonra yeniden aktifleşmesiyle ortaya çıkan, genellikle vücudun bir bölgesinde ağrılı döküntülere neden olan viral bir enfeksiyondur.
Araştırmanın makalesi, "Nature" dergisinde yayımlandı.