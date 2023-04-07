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Haberler Galeri Ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusunu geçiren 6 besin

Ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusunu geçiren 6 besin

Ağız kokusu birçok insanın özgüvenini zedeleyen, hayatını kabusa çeviren yaygın durumlardan biridir. Ama çoğu kişinin şikayetçi olduğu ağız kokusundan kurtulmak mümkün. Peki ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusuna iyi gelen 6 besin...

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2023 Cuma 16:41 Güncelleme Tarihi: 7 Nisan 2023 Cuma 16:49
Ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusunu geçiren 6 besin

Ağız kokusu birçok insanın özgüvenini zedeleyen, hayatını kabusa çeviren yaygın durumlardan biridir. Ama çoğu kişinin şikayetçi olduğu ağız kokusundan kurtulmak mümkün. Peki ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusuna iyi gelen 6 besin...

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Ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusunu geçiren 6 besin

TARÇIN

Tarçın ağızdaki bakterileri yok edip ağız kokusunu giderir. Özellikle tarçın kabuğunda bulunan bir madde sayesinde kokuyu yok eder. Bunun dışında bir çay kaşığı toz tarçını biraz suyla yutabilirsiniz veya karıştırıp gargara yapabilirsiniz.

Ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusunu geçiren 6 besin

ELMA

Elmanın içerisinde bulunan lifler, dişlerdeki kalıntıları temizler ve bu sayede nefisizini tazeler. Ayrıca elma tükürüğü temizleyip ağız kokusunu engeller.

Ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusunu geçiren 6 besin

NANE

Ağız kokusuna en etkili faydası olan nane, ferahlatıcı özelliği sayesinde ilk başvurabileceğiniz yollardan biridir. Özellikle soğan gibi kötü kokulara karşı birebir etkilidir. Bir parça taze naneyi sakız gibi çiğneyebilir veya çayını yapıp gargara olarak kullanabilirsiniz.

Ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusunu geçiren 6 besin

YOĞURT

Ağızda oluşan kötü bakterileri engelleyen yoğurt, kötü kokuları ortadan kaldırıyor. Günde yarım kase yoğurt yemeniz ağızda oluşan kötü kokuyu engelleyecektir.

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