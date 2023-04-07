Ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusunu geçiren 6 besin

NANE

Ağız kokusuna en etkili faydası olan nane, ferahlatıcı özelliği sayesinde ilk başvurabileceğiniz yollardan biridir. Özellikle soğan gibi kötü kokulara karşı birebir etkilidir. Bir parça taze naneyi sakız gibi çiğneyebilir veya çayını yapıp gargara olarak kullanabilirsiniz.