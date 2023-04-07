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Ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusunu geçiren 6 besin
Ağız kokusu birçok insanın özgüvenini zedeleyen, hayatını kabusa çeviren yaygın durumlardan biridir. Ama çoğu kişinin şikayetçi olduğu ağız kokusundan kurtulmak mümkün. Peki ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusuna iyi gelen 6 besin...
Giriş Tarihi: 7 Nisan 2023 Cuma 16:41Güncelleme Tarihi: 7 Nisan 2023 Cuma 16:49
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Ağız kokusu birçok insanın özgüvenini zedeleyen, hayatını kabusa çeviren yaygın durumlardan biridir. Ama çoğu kişinin şikayetçi olduğu ağız kokusundan kurtulmak mümkün. Peki ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusuna iyi gelen 6 besin...
Tarçın ağızdaki bakterileri yok edip ağız kokusunu giderir. Özellikle tarçın kabuğunda bulunan bir madde sayesinde kokuyu yok eder. Bunun dışında bir çay kaşığı toz tarçını biraz suyla yutabilirsiniz veya karıştırıp gargara yapabilirsiniz.
ELMA
Elmanın içerisinde bulunan lifler, dişlerdeki kalıntıları temizler ve bu sayede nefisizini tazeler. Ayrıca elma tükürüğü temizleyip ağız kokusunu engeller.
NANE
Ağız kokusuna en etkili faydası olan nane, ferahlatıcı özelliği sayesinde ilk başvurabileceğiniz yollardan biridir. Özellikle soğan gibi kötü kokulara karşı birebir etkilidir. Bir parça taze naneyi sakız gibi çiğneyebilir veya çayını yapıp gargara olarak kullanabilirsiniz.
YOĞURT
Ağızda oluşan kötü bakterileri engelleyen yoğurt, kötü kokuları ortadan kaldırıyor. Günde yarım kase yoğurt yemeniz ağızda oluşan kötü kokuyu engelleyecektir.