Ağrıları ve negatif hisleri geçiren çözüm ellerinizde

İŞARET PARMAĞI

Bu parmak kas ağrılarını, hayal kırıklığı hissini, korkuyu ve utancı kontrol ediyor. İşaret parmağınızı kavrayın ve 5 dakika bekleyin. Minnesota Üniversitesi'nin araştırmasına göre sırt ve kas ağrısı olan hastalar bu terapiyle daha iyi hissediyor.