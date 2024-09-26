  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Galeri

Ağrıları ve negatif hisleri geçiren çözüm ellerinizde

Parmaklarınıza yapacağınız egzersizlerle, günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok sorunu çözmek mümkün: Baş ağrısı, mide bulantısı, korku, kızgın, mutsuzluk gibi problemler yaşıyorsanız, tüm çözüm ellerinizde. Baş ağrısı hangi parmakla geçer?

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 26.09.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:35

Ağrıları ve negatif hisleri geçiren çözüm ellerinizde

Yapılan araştırmalara göre öfke, baş ağrısı, mide bulantısı, konsantrasyon eksikliği, korku, iştahsızlık, kabızlık, stres gibi sorunlarınızın çözümü ellerinizde.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ağrıları ve negatif hisleri geçiren çözüm ellerinizde

BAŞ PARMAK

Baş parmak kaygı ve baş ağrılarından sorumludur. Sinirsel baş ağrısı yaşıyorsanız baş parmağınızı diğer elinizle kavrayıp 5 dakika tutun. Refleksologlara göre bu yöntem ağrınızı geçirecek.

Ağrıları ve negatif hisleri geçiren çözüm ellerinizde

İŞARET PARMAĞI

Bu parmak kas ağrılarını, hayal kırıklığı hissini, korkuyu ve utancı kontrol ediyor. İşaret parmağınızı kavrayın ve 5 dakika bekleyin. Minnesota Üniversitesi'nin araştırmasına göre sırt ve kas ağrısı olan hastalar bu terapiyle daha iyi hissediyor.

Ağrıları ve negatif hisleri geçiren çözüm ellerinizde

ORTA PARMAK

Öfkeli, kızgın veya normalden yorgun hissettiğinizde orta parmağınıza baskı uygulamak iyi gelecek. Araştırmalara göre bu egzersiz tansiyonu düşürüyor ve sakinleştiriyor.

Ağrıları ve negatif hisleri geçiren çözüm ellerinizde

YÜZÜK PARMAĞI

Negatif duygular ve mutsuzluk 5 dakikalığına yüzük parmağınızı kavrayıp tuttuğunuzda geçiyor. Sakinleşmeye çalışın ve nefesinizi kontrol edin.