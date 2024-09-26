Ağrıları ve negatif hisleri geçiren çözüm ellerinizde
Parmaklarınıza yapacağınız egzersizlerle, günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok sorunu çözmek mümkün: Baş ağrısı, mide bulantısı, korku, kızgın, mutsuzluk gibi problemler yaşıyorsanız, tüm çözüm ellerinizde. Baş ağrısı hangi parmakla geçer?
Baş parmak kaygı ve baş ağrılarından sorumludur. Sinirsel baş ağrısı yaşıyorsanız baş parmağınızı diğer elinizle kavrayıp 5 dakika tutun. Refleksologlara göre bu yöntem ağrınızı geçirecek.
İŞARET PARMAĞI
Bu parmak kas ağrılarını, hayal kırıklığı hissini, korkuyu ve utancı kontrol ediyor. İşaret parmağınızı kavrayın ve 5 dakika bekleyin. Minnesota Üniversitesi'nin araştırmasına göre sırt ve kas ağrısı olan hastalar bu terapiyle daha iyi hissediyor.
ORTA PARMAK
Öfkeli, kızgın veya normalden yorgun hissettiğinizde orta parmağınıza baskı uygulamak iyi gelecek. Araştırmalara göre bu egzersiz tansiyonu düşürüyor ve sakinleştiriyor.
YÜZÜK PARMAĞI
Negatif duygular ve mutsuzluk 5 dakikalığına yüzük parmağınızı kavrayıp tuttuğunuzda geçiyor. Sakinleşmeye çalışın ve nefesinizi kontrol edin.