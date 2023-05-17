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Akşam 7'den sonra yemek yememek zayıflatır mı?

Kilo problerini kafaya takanlar genellikle akşam saat 19:00'dan itibaren yemek yemeyi kestiklerini söylerler. Peki gerçekten akşam yemeyi bırakmak zayıflatır mı? Akşam 7'den sonra yemek yemeyince kilo verilir mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:16 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:21
Akşam 7’den sonra yemek yememek zayıflatır mı?

Halk arasında, akşam saat 19'dan sonra yemek yememenin kilo vermeye yardımcı olduğuna dair bir düşünce dolaşıyor. Peki, gerçekten bu doğru bir bilgi mi yoksa bir mit mi? Detaylarıyla inceleyelim.

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Akşam 7’den sonra yemek yememek zayıflatır mı?

KİLO VERMEYE YARDIM EDİYOR MU?

Uyumadan birkaç saat önce yemek yemeyi kesmenin, kilo kontrolü üzerinde önemli bir yere sahip olduğu hatta kilo vermede etkin bir rol oynadığı düşünülüyor.

Akşam 7’den sonra yemek yememek zayıflatır mı?

1500 kişiden, 550'si yani yüzde 37'lik kesim en son yemeğini akşam 7'de yediğinde kolay kilo vereceğine inanıyor ancak sağlıklı kilo vermek için temel kural yemeğin ne zaman yenildiği değil, gün içinde ne kadar yenildiği ve ne kadar fiziksel aktivite yapıldığıdır.

Akşam 7’den sonra yemek yememek zayıflatır mı?

Çalışmalar öğünlerde miktarlar açlık durumuna göre ayarlandığında bireylerin akşam 7'den sonra yemek yediklerinde yağlanmadıklarını, daha kolay kilo verdiklerini gösteriyor.

Akşam 7’den sonra yemek yememek zayıflatır mı?

Bu araştırma, kilo vermek adına kesin bir saatin bulunmadığına işaret ediyor. Ancak bununla beraber, bu beslenme düzeninin vücuda sağladığı başka yararlardan da bahsedebiliriz. Uykudan birkaç saat önce yemek yemek, sindirim sisteminin yemekleri sindirdikten sonra diğer organlarla birlikte dinlenmesini sağlıyor.

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