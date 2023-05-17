Akşam 7’den sonra yemek yememek zayıflatır mı?

1500 kişiden, 550'si yani yüzde 37'lik kesim en son yemeğini akşam 7'de yediğinde kolay kilo vereceğine inanıyor ancak sağlıklı kilo vermek için temel kural yemeğin ne zaman yenildiği değil, gün içinde ne kadar yenildiği ve ne kadar fiziksel aktivite yapıldığıdır.