Aloe Vera mucizesi ile güneş yanığına son!

GÜNEŞ YANIĞI RİSKİ

Güneş ışınlarına (UV) maruz kalmaktan dolayı cilt yüzeyinde iltihaplanma yani güneş yanığı oluşabilir. Ciltte kızarmış gibi bir görünüme neden olan güneş yanığı, koyu lekelerin oluşmasına ve cilt kırışıklarının artmasına sebep oluyor.