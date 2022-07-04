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Haberler Galeri Aloe Vera mucizesi ile güneş yanığına son!

Aloe Vera mucizesi ile güneş yanığına son!

Tatil sezonunun açılması ile beraber güneşin zararlı ışınlarına daha fazla maruz kalınıyor. Güneşin sebebiyet verebileceği problemler tatil keyfinizi etkilemesin.

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 10:48 Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 11:05
Aloe Vera mucizesi ile güneş yanığına son!

Yaz sezonu geldiğine göre kendinizi serin sulara atıp güneşin tadını çıkarma zamanı geldi. Elbette güneşin cildinizde bıraktığı tahribatı da göz önünde bulundurmalısınız.

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Aloe Vera mucizesi ile güneş yanığına son!

FAZLA GÜNEŞ CİLDE ZARAR VERİYOR

Bilinçsiz bir şekilde güneşlenme ve cildin güneşe fazla maruz kalması sonucu, bazı cilt problemleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunların en başında güneş yanığı geliyor.

Aloe Vera mucizesi ile güneş yanığına son!

GÜNEŞ YANIĞI RİSKİ

Güneş ışınlarına (UV) maruz kalmaktan dolayı cilt yüzeyinde iltihaplanma yani güneş yanığı oluşabilir. Ciltte kızarmış gibi bir görünüme neden olan güneş yanığı, koyu lekelerin oluşmasına ve cilt kırışıklarının artmasına sebep oluyor.

Aloe Vera mucizesi ile güneş yanığına son!

ÇÖZÜMÜ TİKTOK'TA

Son dönemin en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta güneş yanığının tedavisi için oldukça doğal bir çözüm öne sürüldü.

Aloe Vera mucizesi ile güneş yanığına son!

ALOE VERA MUCİZESİ

Kuzey Afrika'da eski zamanlardan beri kullanılan ve çoğumuzun evini süsleyen 'aloe vera' güzellik gurularına göre güneş yanığının en iyi çözümü.

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