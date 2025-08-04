Araştırma sonuçları yayınlandı: D vitamini yaşlanmayı durduruyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, günlük 2 bin IU D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya koydu. 4 yıl süren çalışmada, 1054 kişinin akyuvarlarındaki telomer uzunlukları takip edilerek D vitamininin biyolojik yaşlanmayı ortalama 3 yıl kadar geciktirebildiği tespit edildi.

AA Giriş Tarihi : 04 Ağustos 2025 12:48 Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 12:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





