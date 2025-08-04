Araştırma sonuçları yayınlandı: D vitamini yaşlanmayı durduruyor
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, günlük 2 bin IU D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya koydu. 4 yıl süren çalışmada, 1054 kişinin akyuvarlarındaki telomer uzunlukları takip edilerek D vitamininin biyolojik yaşlanmayı ortalama 3 yıl kadar geciktirebildiği tespit edildi.
AA
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D vitamini takviyesinin yaşlanma üzerindeki etkilerini incelemek isteyen bilim insanları, 1054 kişinin akyuvarlarındaki "telomer" adı verilen genetik yapıların uzunluğunu 4 yıl boyunca takip etti.