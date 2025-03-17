Aspirinle kanseri önlemek mümkün mü? Bilim dünyasından dikkat çeken çalışma

Son yapılan araştırmalar, yaygın olarak ağrı kesici olarak bilinen aspirin kullanımının, bazı kanser türlerinin riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, aspirin tedavisinin bazı kanser türlerinin önlenmesinde önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor. Ancak, uzmanlar bu bulguların daha fazla araştırma gerektirdiğini ve aspirin kullanımının her birey için uygun olmadığının altını çizdi.