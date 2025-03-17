  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Aspirinle kanseri önlemek mümkün mü? Bilim dünyasından dikkat çeken çalışma

Aspirinle kanseri önlemek mümkün mü? Bilim dünyasından dikkat çeken çalışma

Son araştırmalar, dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan aspirinin, sadece ağrı kesici değil, aynı zamanda bazı kanser türlerinin riskini de azaltığını ortaya koydu. Cambridge Üniversitesi liderliğinde yürütülen çalışmalar aspirinin bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücrelerini yok ettiğini ve kansere karşı savaşma yeteneğini de artırabildiğini ortaya koydu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Aspirinle kanseri önlemek mümkün mü? Bilim dünyasından dikkat çeken çalışma

Son yapılan araştırmalar, yaygın olarak ağrı kesici olarak bilinen aspirin kullanımının, bazı kanser türlerinin riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, aspirin tedavisinin bazı kanser türlerinin önlenmesinde önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor. Ancak, uzmanlar bu bulguların daha fazla araştırma gerektirdiğini ve aspirin kullanımının her birey için uygun olmadığının altını çizdi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Aspirinle kanseri önlemek mümkün mü? Bilim dünyasından dikkat çeken çalışma

Cambridge Üniversitesi'nden bir ekip tarafından yürütülen araştırma, aspirinin kanser hastalarına fayda sağlayabileceği yönünde heyecan verici ve şaşırtıcı bulgular sundu.

Aspirinle kanseri önlemek mümkün mü? Bilim dünyasından dikkat çeken çalışma

Ancak uzmanlar, henüz kesin sonuçlara ulaşılmadığını belirterek kanser hastalarının doktorlarına danışmadan bu ilacı kullanmamaları gerektiği konusunda uyarıyor

Aspirinle kanseri önlemek mümkün mü? Bilim dünyasından dikkat çeken çalışma

Aspirin kullanımı bazı riskler taşıyor ve herkes için uygun olmayabilir. Şu anda devam eden klinik çalışmalar, bu ilacın hangi kanser türlerinde ve hangi hastalar için en etkili olabileceğini belirlemeye çalışıyor.

Aspirinle kanseri önlemek mümkün mü? Bilim dünyasından dikkat çeken çalışma

ASPİRİN KANSER HÜCRELERİNİN YAYILMASINI NASIL ENGELLİYOR?

Yaklaşık on yıl önce yapılan araştırmalar, günlük aspirin kullanan kişilerin kanser teşhisi konulduğunda hayatta kalma şanslarının daha yüksek olduğunu gösteriyordu. Ancak bu etkinin nasıl gerçekleştiği bilinmiyordu.

Aspirinle kanseri önlemek mümkün mü? Bilim dünyasından dikkat çeken çalışma

Bilim insanları, bu durumun kanser hücrelerinin metastaz yapma sürecinde gerçekleştiğini düşünüyor. Kanser, bir hücrenin ana tümörden ayrılıp vücutta başka bir yere yayılmasıyla daha ölümcül hale gelir. Metastaz, kanser ölümlerinin büyük çoğunluğunun nedeni olarak kabul edilir.