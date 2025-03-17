Aspirinle kanseri önlemek mümkün mü? Bilim dünyasından dikkat çeken çalışma
Son araştırmalar, dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan aspirinin, sadece ağrı kesici değil, aynı zamanda bazı kanser türlerinin riskini de azaltığını ortaya koydu. Cambridge Üniversitesi liderliğinde yürütülen çalışmalar aspirinin bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücrelerini yok ettiğini ve kansere karşı savaşma yeteneğini de artırabildiğini ortaya koydu.
HABER MERKEZİ
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Son yapılan araştırmalar, yaygın olarak ağrı kesici olarak bilinen aspirin kullanımının, bazı kanser türlerinin riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, aspirin tedavisinin bazı kanser türlerinin önlenmesinde önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor. Ancak, uzmanlar bu bulguların daha fazla araştırma gerektirdiğini ve aspirin kullanımının her birey için uygun olmadığının altını çizdi.
Cambridge Üniversitesi'nden bir ekip tarafından yürütülen araştırma, aspirinin kanser hastalarına fayda sağlayabileceği yönünde heyecan verici ve şaşırtıcı bulgular sundu.
Ancak uzmanlar, henüz kesin sonuçlara ulaşılmadığını belirterek kanser hastalarının doktorlarına danışmadan bu ilacı kullanmamaları gerektiği konusunda uyarıyor
Aspirin kullanımı bazı riskler taşıyor ve herkes için uygun olmayabilir. Şu anda devam eden klinik çalışmalar, bu ilacın hangi kanser türlerinde ve hangi hastalar için en etkili olabileceğini belirlemeye çalışıyor.
Yaklaşık on yıl önce yapılan araştırmalar, günlük aspirin kullanan kişilerin kanser teşhisi konulduğunda hayatta kalma şanslarının daha yüksek olduğunu gösteriyordu. Ancak bu etkinin nasıl gerçekleştiği bilinmiyordu.
Bilim insanları, bu durumun kanser hücrelerinin metastaz yapma sürecinde gerçekleştiğini düşünüyor. Kanser, bir hücrenin ana tümörden ayrılıp vücutta başka bir yere yayılmasıyla daha ölümcül hale gelir. Metastaz, kanser ölümlerinin büyük çoğunluğunun nedeni olarak kabul edilir.