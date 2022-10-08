Haberler
Galeri
Bağışıklığı düşük olanlar dikkat: Demir eksikliğiniz olabilir!
Bağışıklığı düşük olanlar dikkat: Demir eksikliğiniz olabilir!
Demir eksilkliği nedir, nasıl düzelir? Hangi besinler demir deposudur? Demir eksikliği diğer bir adıyla anemi, dünyada en sık görülen kansızlık türlerindendir. Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık ve sürekli uyku hali olarak kendini gösteren demir eksikliği, demirin vücutta yeterli miktarda bulunmaması ile ortaya çıkar. Peki, vücutta ferritin eksikliğinin belirtileri nedir, nelere sebep olur? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 8 Ekim 2022 Cumartesi 12:11
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2022 Cumartesi 12:28
FERRİTİN, VÜCUDUN DEMİR DEPOSU
Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerine rengini veren oksijenin kanda taşınmasını sağlayan bir proteindir. Demir de hemoglobinin temel yapısına giren bir elementtir ve akciğerden alınan oksijenin hemoglabine bağlanarak dokulara aktarılmasında büyük önem taşır. Beslenme yolu ile alınan besinlerden vücuda demir minerali girişi gerçekleşir. Demir minerali metabolizma ve hücre içi-dışı reaksiyonlar için oldukça önemli bir mineraldir. Ferritin, demiri vücutta depolayan ve salınımını kontrol eden bir protein kompleksidir. Vücudun demir deposu olarak da tanımlanabilir.
YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DEĞERLER FARKLILIK GÖSTEREBİLİR
Ferritin eksikliği, vücutta bulunan demir deposu seviyesinin düşüklüğünü gösterir. Normal ferritin değeri, yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterebilir. Genel olarak erkeklerde 20-500 ml/ng, kadınlarda ise 20-200 ml/ng arasındaki değerler normal aralık olarak kabul edilir. Kadınlarda erkeklere göre aylık adet kanamaları nedeni ile kısmi olarak daha düşük olarak tespit edilir. Çocuklarda ise ideal ferritin düzeyleri değişkenlik gösterir. Ortalama olarak yeni doğan bebeklerde 25- 200 ng/ml, bir aylık bebeklerde 200 ile 600 ng/ml, 2- 5 aylık bebeklerde 50- 200 ng/ml, 6 aylık bebekler ile 15 yaş arası çocuklarda 7-142 ng/ml arasında olması normal olarak kabul edilir.
AZ MİKTARDA DÜŞÜKLÜK BELİRTİ VERMEYEBİLİR
Ferritin eksikliği vücutta ölçülen ferritin değerinin belirtilen normal seviyelerden aşağıda olması durumudur. Bu tablo vücutta demir eksikliği olduğunu gösterir. Demir minerali özellikle kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve oksijenin taşınmasından sorumlu olan hemoglobin molekülünün üretimi için gereklidir.
Demirin vücutta yeterli miktarda bulunmaması ile kırmızı kan hücrelerinin doku ve organlara taşıdığı oksijen miktarı azalır. Buna bağlı olarak doku ve organların yeterince oksijenlenememesi sonucu işleyişleri bozulur. Bu durum bazı belirtilere yol açar. Ferritin düşüklüğü az ya da orta miktarda ise herhangi bir belirti göstermeyebilir. Ancak ağır seviyede ferritin eksikliği mevcut ise daha çok belirti görülür.
FERRİTİN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ ŞU ŞEKİLDEDİR:
1. Halsizlik ve yorgunluk
2. Sabahları uyanmakta zorluk ve sürekli uyku hali
3. İştahsızlık
4. Baş ağrısı