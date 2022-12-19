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Haberler Galeri Bağışıklığınızı güçlendiren mucizevi besinler!

Bağışıklığınızı güçlendiren mucizevi besinler!

Mevsim geçişlerinde bağışıklığınızı korumak ve hastalanmamak için sağlıklı besinler tüketmeniz gerekmektedir. Peki hangi besinler bağışıklığınız için kalkan görevi görür? İşte bağışıklığınızı güçlendirecek olan mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 15:45 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 16:46
Bağışıklığınızı güçlendiren mucizevi besinler!

Bağışıklığınızı korumak ve mikroplarla savaşmasını kolaylaştırmak için sağlıklı beslenmek gerekir. Peki hangi besinler bünyenizi mikroplara karşı korur ve güçlendirir? İşte yanıtı...

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Bağışıklığınızı güçlendiren mucizevi besinler!

KEREVİZ

Kalorisi son derece az olan diyete uygun kereviz lif açısından oldukça yüksektir. Zeytinyağlı yemeğini yapabileceğiniz kereviz, kolesterolü dengeler, sindirim sistemine iyi gelir, kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Ayrıca karaciğer sağlığını korumak için de birebirdir.

Bağışıklığınızı güçlendiren mucizevi besinler!

BAL KABAĞI

Sadece kışın görebildiğimiz bal kabağı kış sebzelerinin olmazsa olmazıdır. A vitamininden zengin olan bal kabağı diğer vitaminlerden de içerisinde barındırır. Antioksidan olan bal kabağı lif açısından yüksektir. Bal kabağı çorbası ve tatlısı kışın vazgeçilmez tariflerdendir.

Bağışıklığınızı güçlendiren mucizevi besinler!

BROKOLİ

Kış ayları haricinde yüksek fiyatlara satılan Brokolinin kilosu 15 TL'den satılmaya başladı. C vitamni ve beta karoten açısından yüksek olan brokoli bağışıklığınızı güçlendirir. Tam bir kalsiyum ve demir kaynağı olan yeşil ormanlara benzeyen sebze kansere karşı koruyucudur.

Bağışıklığınızı güçlendiren mucizevi besinler!

LAHANA

İltihabı önleyen lahana, kalp hastalıklarına, karaciğer yağlanmasına karşı birebirdir. İçerisinde A, C ve K vitamini bulunur bağışıklığı destekler.

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