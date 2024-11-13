Bal hakkında doğru bilinen 10 yanlış! İşte sahte balı anlamanın en kolay yöntemi

BALIN BESİN DEĞERİ

Bal, arılar tarafından yapılan tatlı, yoğun bir sıvıdır. Arılar, çoğunlukla şeker açısından zengin çiçek nektarı olmak üzere çevrelerinden şeker toplar ve ardından bal üretir.

Besinsel olarak, bir yemek kaşığı bal 68 kalori ve fruktoz, glikoz, maltoz ve sakaroz dahil 17 gram şeker içerir. Ayrıca az miktarda vitamin ve mineral içerir.