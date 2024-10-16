Hasat başladı! Kilosu 150 TL! Kestane nasıl tüketilmeli? Kestane faydaları ve zararları

Kestane tarihten beridir insanların en çok yetiştirdiği bitkiler arasındadır. Yapılan birçok araştırmaya göre kestane tarihten beridir insanların hayatında önemli bir yer edinmiş bitkilerdendir. Aynı zamanda kestanenin yetiştirilmesinde herhangi bir gübre de kullanılmamaktadır. Tarımsal ilaç ya da gübre kullanılmadan yetişen bir bitkidir. Kestane tamamen organik bir bitkidir. Özellikle kestane Avrupa mutfağında önemli bir yer edinmiştir. Fransız mutfağında kestane sürekli olarak yemeklerde tercih edilmektedir. Kestane en vitaminli bitkiler arasındadır. B vitaminlerinin tümünü içeren kestane aynı zamanda C vitaminine de sahiptir. Enerji verici bir gıda olan kestane aynı zamanda doyurucu özelliği de bulunmaktadır.