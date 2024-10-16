Hasat başladı! Kilosu 150 TL! Kestane nasıl tüketilmeli? Kestane faydaları ve zararları
Balıkesir, iklim ve toprak yapısı sayesinde kestanenin lezzetli ve kaliteli olmasını sağlar. Vitamin ve mineral bakımdan da zengin olan kestane, kış aylarının vazgeçilmezidir. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde dağlık kesimlerde yetiştirilen kestaneler, hasat edilmeye başlandı. Peki, kestane nasıl tüketilmeli? Kestanenin faydaları nelerdir?
Tarımsal ilaç ya da gübre kullanılmadan yetişen kestane, tamamen organik bir bitkidir. B vitaminlerinin tümünü içeren kestane aynı zamanda C vitaminine de sahiptir. Vitamin deposu olan kestane, kemikleri ve bağırsaklara da iyi geliyor. Peki, Kestane faydaları ve zararları nelerdir? Kestane nasıl tüketilmelidir?
Bigadiç ilçesinde 1100 rakımlı ve suyu bol olan Dağarcık bölgesinde kestane bahçelerinde yetişen kestaneler hasat edilmeye başlandı. İşte kestane hakkında merak edilenler...
GELENEKSEL YÖNTEMLERLE HASAT EDİLİYOR
Kestane hasadı ormanların arasında dağlardaki arazilerde geleneksel yöntemlerle devam ediyor.
Üreticiler ellerinde uzun sırıklarla ağaçlara polarla vurarak hasat işlemini gerçekleştiriyor.
BİR YIL BOYUNCA BU GÜNÜ BEKLİYORLAR
Ürünlerini hasat eden üretici Mehmet Emin Özulus, "Kestane ağaçlarımızı Bahar aylarında bakımını yapıyoruz. Sezon boyunca doğal gübre atarak hasada hazırlarız. Kestane bizim her şeyimiz. Bir yıl boyunca bugünü bekliyoruz. Çok mutluyuz. Kestane kış aylarında bizim misafirlerimize ikram ettiğimiz en önemli çerezimiz. Bu yıl hem ürün bol, hem de kaliteli" şeklinde konuştu.
Kestane tarihten beridir insanların en çok yetiştirdiği bitkiler arasındadır. Yapılan birçok araştırmaya göre kestane tarihten beridir insanların hayatında önemli bir yer edinmiş bitkilerdendir. Aynı zamanda kestanenin yetiştirilmesinde herhangi bir gübre de kullanılmamaktadır. Tarımsal ilaç ya da gübre kullanılmadan yetişen bir bitkidir. Kestane tamamen organik bir bitkidir. Özellikle kestane Avrupa mutfağında önemli bir yer edinmiştir. Fransız mutfağında kestane sürekli olarak yemeklerde tercih edilmektedir. Kestane en vitaminli bitkiler arasındadır. B vitaminlerinin tümünü içeren kestane aynı zamanda C vitaminine de sahiptir. Enerji verici bir gıda olan kestane aynı zamanda doyurucu özelliği de bulunmaktadır.
KESTANE FAYDALARI NELERDİR?
1) İshale karşı etkilidir
İshal hastalığına karşı iyi gelen kestane sindirilmesi en kolay yiyecekler bir tanesidir. Bundan dolayı kestane tüketerek bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlayabilirsiniz. Eğer sürekli olarak ishal şikayeti nedeni ile doktora gidiyorsanız kestane tüketebilirsiniz. Kestane ishali önler ve daha iyi bir sindirim sistemine sahip olmanızı sağlar.