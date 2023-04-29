Balın faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir?

Yüksek besin değerine sahip olan ve çeşitli vitamin, mineral, enzim, aminoasit, probiyotikler içererek, tarih boyunca doğal ilaç olarak kullanılan bal, günümüzde de birçok sağlık sorunlarına şifa oluyor.
Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 17:12Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 17:13
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Sabah-akşam yenilen bir tatlı kaşığı ham bal, vücuda enerji vermesinin yanı sıra beyin için gerekli glikoz kaynağının önemli bir kısmını destekliyor, kasların yorulmadan daha verimli çalışmasını sağlıyor.
Doğal şeker kaynağı olan ve sağlığa faydaları saymakla bitmeyen ham bal, çeşitli vitamin, mineral, enzim, aminoasit ve probiyotikleri içermesiyle düzenli tüketildiğinde vücuda enerji ve zindelik veriyor.
Özellikle eski Mısır'da tarih boyunca tıbbi tedavilerde kullanılan ham bal; alerji, burun akıntısı, üst solunum yolu enfeksiyonu, mide enfeksiyonu ve ülser gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının önüne geçerek, mide ve bağırsak gazlarını izole ediyor.
Sabah-akşam birer tatlı kaşığı ham bal tüketmek, vücudun şeker ihtiyacını karşılarken, günün koşturmacası içinde kişinin kendisini yorgun ve bitkin hissetmesini de önlüyor.
VÜCUDA ENERJİ VERİYOR
Pastörizasyon işlemi görmeyen ham balın düzenli tüketilmesi gerektiğini söyleyen Honeyci markasının kurucusu ve diyet koçu Ahmet Bağran Aksoy, "Bal, bağışıklık sistemini aktive ederek, gribal rahatsızlıklara karşı koruyucu etkiye sahiptir. Özellikle gün dönümünün yaşandığı ve sonbahara girdiğimiz bugünlerde birçok kişinin vücut direnci düşüyor. "