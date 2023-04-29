Balın faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir?

Yüksek besin değerine sahip olan ve çeşitli vitamin, mineral, enzim, aminoasit, probiyotikler içererek, tarih boyunca doğal ilaç olarak kullanılan bal, günümüzde de birçok sağlık sorunlarına şifa oluyor.