HER BAŞ AĞRISI TÜMÖR BELİRTİSİ OLMAZ

Bazen sadece baş ağrısıyla hastaların gelebildiğine değinen Op. Dr. Aydın, "Beyin tümörleri çok farklı belirtiler oluşturabilir. Bunlardan biri de baş ağrısıdır. Bazen ağrılar migren ağrısı gibi çok şiddetli olabilir. Şiddetli baş ağrısı bu anlamda korkutucu hale gelebilir. Hekimler genelde ağrının tipini sorgular. Dinmeyen, şiddetli ağrılar sürekli tekrarlıyorsa beyin tümörü noktasında da irdelemek gerekebilir. Her baş ağrısının da beyin tümörü olmadığını bilmek gerekir. Hissedilen ağrı her zaman olan ağrıdan farklıysa veya şiddeti daha da artıyorsa hekime görünmek gerekmektedir" ifadelerini kullandı.