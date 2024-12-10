Bel ve sırt ağrılarına hızlı çözüm: 7 Dakikada ağrılarınızda kurtulun

Bel ağrısını yönetmek ve önlemek için yapılan aletli pilates egzersizleri, aynı zamanda esneklik kazandırır. Esnek bir bel bölgesi, ani hareketlerde veya uzun süre oturmanın getirdiği gerginliklerde daha az hasar görür.

Aletli pilates, bel kaslarının yanı sıra tüm vücut kaslarını esnetir ve rahatlatır, bu da genel fiziksel rahatlama sağlar.