Benlerdeki değişime dikkat: Kanser belirtisi olabilir

'GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR'

Son yıllarda cilt kanseri vakalarında artış gözlendiğini ifade eden Dr. Eren, "Güneşe maruz kalma süresinin artması, bronzlaşma alışkanlıkları, solaryum kullanımı ve yaşam süresinin uzaması bu artışın başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra toplumda farkındalığın artması ve erken tanı yöntemlerinin yaygınlaşması da daha fazla vakanın tespit edilmesini sağlıyor" dedi.

'CİLT KANSERİ TÜRLERİ'

Cilt kanserinin farklı türleri olduğunu belirten Uzm. Dr. Eren, "En sık görülen bazal hücreli karsinom genellikle yavaş ilerler. Skuamöz hücreli karsinom ise daha agresif seyredebilir. Melanom ise daha nadir görülmesine rağmen en tehlikeli türdür ve hızlı yayılma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle erken fark edilmesi hayati önem taşır" diye konuştu.