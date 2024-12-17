Bilimsel araştırmalar ortaya koydu: Parmak çıtlatmak zararlı mı?

Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından olan Harvard Üniversitesi, 2009 yılında parmak çıtlatmanın bağlar üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olup olmadığını inceledi. Bu çalışmada, parmak çıtlatmanın bağlarda esneme ya da hasara yol açmadığını bulundu. Ayrıca, bağların yapısal bütünlüğü üzerinde bir değişikliğe neden olmadığı da belirtti.