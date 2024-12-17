Bilimsel araştırmalar ortaya koydu: Parmak çıtlatmak zararlı mı?
Milyonlarca kişinin alışkanlık haline getirdiği parmak çıtlatma alışkanlığı, eklem kireçlenmesine yol açtığına dair yaygın bir inanışla anılıyor. Bilimsel araştırmalar, bu teorinin gerçeğini ortaya koydu. Uzmanlar, eklemlerden gelen sesin nedenini farklı bir şekilde açıklıyor. Peki, parmak çıtlatmak zararlı mı? Parmak çıtlatma kireçlenme yapar mı? Tüm detaylar…
HABER MERKEZİ
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Parmak çıtlatma, parmaklar arasındaki eklem sıvısının, parmakları gerdiğimizde meydana gelen basınç değişikliği ile hareket etmesi sonucu ses çıkarmasıdır. Yale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, parmak çıtlatma alışkanlığı olan kişiler ile olmayanlar arasındaki farkları inceledi.
Araştırmanın sonuçları, parmak çıtlatmanın eklem kireçlenmesi gibi hastalıklarla herhangi bir ilişkisi olmadığını gösterdi. Uzmanlar, parmak çıtlatma alışkanlığı olan bireylerde eklem sağlığında bir bozulma ya da kireçlenme belirtilerine rastlamadıklarını belirtti. Ayrıca, bu kişilerde eklem hastalıklarının yaygınlık oranının, parmak çıtlatmayanlarla aynı olduğu ifade edildi.
Bir başka önemli çalışma ise 1990 yılında California Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Bu çalışmada, parmak çıtlatma alışkanlığı olan 300'den fazla kişi ile parmak çıtlatmayan 300 kişilik bir grup karşılaştırıldı.
Çalışma, parmak çıtlatan kişilerde eklem ağrısı ya da herhangi bir artrit belirtilerine rastlanmadığını ortaya koydu. Parmak çıtlatma alışkanlığının, eklemdeki kas-iskelet sistemini olumsuz etkilemediği sonucuna varıldı.
1975 yılında American Journal of Medicine dergisinde yer alan bir başka araştırmada, parmak çıtlatma alışkanlığının uzun vadeli eklem sağlığı üzerindeki etkileri incelendi. Çalışma, parmak çıtlatmanın eklemde herhangi bir yapı bozulmasına ya da ciddi bir artrit gelişimine yol açmadığını gösterdi.
Araştırmanın bulgularına göre, çıtlatma sesini oluşturan gaz patlaması, sadece eklem sıvısındaki hava kabarcıklarının çözünmesiyle ilgili ve eklemlerde fiziksel bir bozulma yaratmıyor.
Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından olan Harvard Üniversitesi, 2009 yılında parmak çıtlatmanın bağlar üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olup olmadığını inceledi. Bu çalışmada, parmak çıtlatmanın bağlarda esneme ya da hasara yol açmadığını bulundu. Ayrıca, bağların yapısal bütünlüğü üzerinde bir değişikliğe neden olmadığı da belirtti.
Bugüne kadar yapılan pek çok bilimsel araştrma, parmak çıtlatmanın uzun vadede eklem sağlığını etkilemediğini ve parmaklarda hasara yol açmadığını gösteriyor.