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Bilim insanları açıkladı! İşte beyne iyi gelen yiyecekler

İnsan vücudunun en önemli organlarından biri olan beyin için hangi gıdalar iyi hangileri zararlı? Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, "Şeker hayatımızdan hemen hemen çıkarılması gereken gıdalardandır. Makul ölçülerde tüketildiğinde bal, meyve ya da pekmezden alınan şekerden bir zarar gelmez. Balı kahvaltıda tüketirseniz sorun yok, ama kaşık kaşık yerseniz zararlı olması kaçınılmazdır" açıklamasında bulundu. Peki beyin sağlığımız için neler yemeliyiz? Beyne zarar veren yiyecekler hangileri? İşte beyin için faydalı yiyecekler...

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2023 Cumartesi 15:41 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 Cumartesi 15:41

Bilim insanları açıkladı! İşte beyne iyi gelen yiyecekler

Bilim insanları, kanser gelişiminin önlenmesi ve hastalığın tedavi başarısı için şeker ihtiyacının pekmez, hurma ve incir gibi işlenmemiş gıdalardan aşırıya kaçmadan karşılanması, fruktoz içeren ürünlerden ve palm yağından uzak durulması, etin günlük alınması gerekenin üstünde yenilmemesi ile özellikle salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş etin sık tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

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Bilim insanları açıkladı! İşte beyne iyi gelen yiyecekler

AA'nın haberine göre; Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, kanser tedavisinde gereksiz tetkik ve tedavilerden kaçınmak gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'de tetkik sayısının yüksek olduğunu kaydetti.

Bilim insanları açıkladı! İşte beyne iyi gelen yiyecekler

Prof. Dr. Sağlam, gelir grubuna göre hastalıkların çeşitlilik gösterdiğini ifade ederek, "Prostat kanseri iyi beslenen, yüksek protein alan, salam, sosis ürünler yiyen obez grubun hastalığı.

Bilim insanları açıkladı! İşte beyne iyi gelen yiyecekler

Akciğer kanserleri ise daha zayıf olanların hastalığı gibi oluyor. Yemek borusu ve mide tümörlerinin yurdumuzda en çok görüldüğü bölgeler ise Van, Doğubayazıt, Bitlis, Erzurum. Gelir düzeyi düşük ve beslenme alışkanlıkları farklı grupta" dedi.

Bilim insanları açıkladı! İşte beyne iyi gelen yiyecekler

"PEKMEZ, HURMA VE İNCİRDEN ALINAN ŞEKERLE BESLENEBİLİRİZ"

Kanser tedavisinde doğru beslemenin önemine işaret eden Sağlam, doğal yollarla üretilmemiş ve işlenmiş bütün gıdalardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı.

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