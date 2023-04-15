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Haberler Galeri Bilimsel olarak kanıtlandı! Bu besinler mutluluk veriyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Bu besinler mutluluk veriyor...

Beyin ve bağırsaklarda bulunan ruh halimizi etkileyen serotonin hormonunu arttıracak besinler ortaya çıktı. İşte yedikçe bizi mutlu eden ve vücudumuzdaki serotonin hormonunu yükselten besinler haberimizde...

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 13:03 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 13:08
Bilimsel olarak kanıtlandı! Bu besinler mutluluk veriyor...

Kişinin ruh halini, iştah ve duygu durumlarını etkileyen serotonin, endorfin gibi nörotransmitterler beyin ve bağırsaklarda bulunur.

Serotonin eksikliğinde kişi depresif ve yorgun olur. Stres, düşük kan şekeri ve regl dönemlerinde seviyesi düşen hormone, iştah mekanizması ile de yakından ilişkilidir. Mesela güneş ışığında serotonin miktarı fazladır, kış aylarında ise az. Yazın içimizin kıpır kıpır olması ve iştahın kış aylarına oranla azalması bundandır.

Spor yaparak, kaliteli protein alarak ve doğru beslenerek serotonin seviyesini arttırmanın mümkün. İşte serotonin seviyesine olumlu katkı sağlayan ve doğal antidepresan özelliği taşıyan ve amaçları sizi mutlu etmek olan besinler...

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Bilimsel olarak kanıtlandı! Bu besinler mutluluk veriyor...

PAZI

Pazı, magnezyumca çok zengin bir sebzedir ve magnezyum, vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar.

Bilimsel olarak kanıtlandı! Bu besinler mutluluk veriyor...

Öksürüğe karşı faydalıdır. Kansızlığı önler. Hamile olanların yemesi doğacak çocukta omurga açıklığı riskini azaltır.

Bilimsel olarak kanıtlandı! Bu besinler mutluluk veriyor...

MİDYE

İçinde B12 vitamini, selenyum, iyot, protein ve çinko bulunan midye aynı zamanda yağ oranı düşük kalorisiz bir yiyecektir. Özellikle tiroid faaliyetlerini düzenleme de oldukça faydalıdır.

Bilimsel olarak kanıtlandı! Bu besinler mutluluk veriyor...

Yüksek protein içermekte ve insan beslenmesi ile gelişimi açısından çok önemli olan amino asitleri dengeli oranlarda ihtiva etmektedirler.Kolay sindirilebilir oluşları da su ürünlerinin genç- yaşlı her yaş grubu tarafından rahatlıkla tüketilebilmesini sağlamaktadır.

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