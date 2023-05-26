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Birlikte tüketildiğinde zehirlenmeye neden olan besinler!

Soframızda bazı besinleri bir arada tüketmeyi severiz. Ancak öyle besinler var ki beraber tüketildiği zaman zehirlenmelere sebep olabiliyor. Yan etkileri çok fazla olan bu besinleri kullanırken nelere dikkat etmeli? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 11:24 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 11:25
Birlikte tüketildiğinde zehirlenmeye neden olan besinler!

ZEHİRLENMEYE SEBEP OLUYOR

Soframızdan eksik olmayan, her zaman tükettiğimiz yiyecekler peş peşe tüketildiğinde zehirlenmeye kadar gidebiliyor . İşte birlikte tüketmemeniz gereken gıdalardan bazıları.

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Birlikte tüketildiğinde zehirlenmeye neden olan besinler!

Yoğurtla Birlikte Tüketilmemesi Gereken Besinler

Bilindiği gibi balık yoğurtla veya ayranla tüketildiğinde sindirim problemleri yaşatabiliyor ve hatta balık taze değilse zehirlenmelere sebep olabiliyor. Bir diğer taraftan yoğurtla asidik içeriğe sahip hiçbir gıdanın (örneğin; sirke, koruk) tüketilmemesi gerekiyor. Ayrıca turp ve terenin de yoğurtla tüketilmemesi tavsiye ediliyor.

Birlikte tüketildiğinde zehirlenmeye neden olan besinler!

Süt ile Beraber Tüketilmemesi Gereken Gıdalar

Süt kalsiyum deposu olan protein grubundan bir besin maddesidir. Kendisi gibi protein grubundan başka besinlerle birlikte tüketilmemesi gerekir. Örneğin; tavuk, balık, peynir, yumurta ve yoğurt süt ile birlikte tüketildiğinde alınan fazla protein vücutta toksik etki yaratabilir. Ayrıca beslenme uzmanları süt ve ekşi gıdaların (örneğin; sirke, şarap) aynı gün tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Birlikte tüketildiğinde zehirlenmeye neden olan besinler!

Kırmızı Etle Tüketilmemesi Gereken Yiyecekler

Et yemeklerini de tüketirken yanında yediklerinize dikkat etmeniz gerekir. Tuzlanmış etlerin sarımsak ve sirke ile tüketilmesi uygun değildir. Baş eti, keşkek gibi etli yemekler tüketildiği gün meyve olarak nar ve üzüm tercih edilmemelidir.

Birlikte tüketildiğinde zehirlenmeye neden olan besinler!

Soğanla Tüketilmemesi Gereken Besinler

Geçmişten beri, doğal bir antibiyotik olduğu düşünülen soğan, neredeyse bütün yemeklerle tüketilir. Ancak sarımsak ve soğanın birlikte yenmesi uygun olmadığı için sarımsak içeren gıdaların yanında kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.

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