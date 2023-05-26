Birlikte tüketildiğinde zehirlenmeye neden olan besinler!

Yoğurtla Birlikte Tüketilmemesi Gereken Besinler

Bilindiği gibi balık yoğurtla veya ayranla tüketildiğinde sindirim problemleri yaşatabiliyor ve hatta balık taze değilse zehirlenmelere sebep olabiliyor. Bir diğer taraftan yoğurtla asidik içeriğe sahip hiçbir gıdanın (örneğin; sirke, koruk) tüketilmemesi gerekiyor. Ayrıca turp ve terenin de yoğurtla tüketilmemesi tavsiye ediliyor.