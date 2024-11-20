Boğazınızdaki tahriş tehlike olabilir! Boğaz gıcıklanması neden olur?

2- Süt: Özellikle kaynatılarak ya da ılık bir şekilde tüketilen sütler boğaz bölgesindeki tüm hastalıkların giderilmesine yardımcı oluyor. Çocuklarda görülen rahatsızlıklarda sütün içerisine ek olarak bal katılabilir.

3- Nane şekeri: Hasta olan kişiler gün içerisinde nane şekeri emebilir. Pastil etkisi uyandıran nane şekerleri boğaz bölgesindeki yanmaları da en aza indirgeyerek gıcıklanmaların önüne geçer.