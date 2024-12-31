Bu besinler adeta botoks etkisi yaparak cildi 10 yaş gençleştiriyor

Somon

Somon, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir balıktır ve cildin nem dengesini korumada önemli bir rol oynar. Omega-3 yağ asitleri, ciltteki iltihaplanmayı azaltır ve cildin pürüzsüz, esnek kalmasını sağlar. Ayrıca, somon tüketimi cildin doğal yağ üretimini destekler ve kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olur. Haftada birkaç kez somon tüketmek, cildinizin sağlıklı ve genç kalmasına katkı sağlar.