Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Severek tüketiyoruz ama...

Mikrodalgada patlamış mısır Zararlı içerik: Trans yağlar Tavuk nugget Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan İşlenmiş et Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz Beyaz un Zararlı içerik: Klor dioksit Cips Zararlı içerik: Monosodyum glutamat Tatlandırıcı Zararlı içerik: Sukraloz Çok fazla yağda kızartılmış yiyecekler Zararlı içerik: Hidrojenize yağ Beyaz şeker Şekerlemeler Zararlı içerik: Yapay boya, fazla şeker, doymuş yağ Kahve kreması Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker Sosisli sandviç Zararlı içerik: Yüksek tuz, Orange B (gıda boyası) Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri Zararlı içerik: Tert-bütilhidrokinon Margarin Zararlı içerik: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı, gıda boyası Muffin Zararlı içerik: Soya yağı, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağla Şekerli kahvaltılık gevrek Zararlı içerik: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker Turşu Zararlı içerik: Yüksek tuz ve potasyum benzoat (koruyucu katkı madde) Hindi Zararlı içerik: Arsenik İşlenmiş somon Zararlı içerik: PCB (Poliklorlu bifenil) Yapay çikolatayla kaplanmış gıdalar Zararlı içerik: Polisorbat 60 Kurutulmuş meyve Zararlı içerik: Sülfit Pankek şurubu Zararlı içerik: Yüksek fruktozlu mısır şurubu Salata sosu Zararlı içerik: Sodyum karboksimetil selüloz Granola bar Zararlı içerik: Şeker, mısır şurubu, sorbitol (yapay tatlandırıcı), soya yağı ve BHT Konser ve çorba Zararlı içerik: Monosodyum glutamat Bulyon küpleri Zararlı içerik: Monosodyum glutamat Sporcu içeceği Zararlı içerik: Yapay boya, ağaç reçinesi Dondurma Zararlı içerik: Soya yağı, titanyum dioksit, yapay renklendirici Dondurulmuş gıda Zararlı içerik: Sodyum, trans yağlar Jöle Zararlı içerik: Şeker, gıda boyası ve pektin Paketlenmiş smoothie Zararlı içerik: Fruktoz, ksantan sakızı SALAMURA EDİLMİŞ AŞIRI TUZLU BESİNLER Mideyi ve bağırsakları etkileyen aşırı tuzlu gıdalar, yüksek oranda nitrata sahip. Vücutta kansere sebep olan nitrozaminlere dönüşen bu gıdalar, DNA'nıza zarar verebilir. Araştırmalara göre, geleneksel mutfağında bu türlü besinlere fazlaca yer verilen kişiler, mide kanseri riski taşıyor. Bu besinleri evde, tuz oranını kontrol ederek yapmak, kanserden korunmada sağlıklı bir alternatif olabilir.