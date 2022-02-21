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Haberler Galeri Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Severek tüketiyoruz ama...

Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Severek tüketiyoruz ama...

Hemen her gün severek tüketilen birçok besin kansere sebep olabiliyor. Uzmanlar kansere sebep olan besinlere karşı uyarılarda bulundu. Peki hangi besinler kansere davetiye çıkarıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:45
Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Severek tüketiyoruz ama...

Mikrodalgada patlamış mısır

Zararlı içerik: Trans yağlar

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Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Severek tüketiyoruz ama...

Tavuk nugget

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Severek tüketiyoruz ama...

İşlenmiş et

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Severek tüketiyoruz ama...

Beyaz un

Zararlı içerik: Klor dioksit

Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Severek tüketiyoruz ama...

Cips

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

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