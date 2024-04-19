Bu besinler kansere kalkan oluyor

Özellikle salatalarda sıklıkla tüketilen keten tohumu, içeriğindekiler ile tam bir şifa deposu. Sağlığa pek çok faydası olan keten tohumu kanserin birçok türüne karşı da savaşıyor. İşte kansere karşı savaşan o besinler...
Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 15:41Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 15:42
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Mutfağımızda bulunan ve zamanında tüketilen pek çok besin bağışıklığımızı güçlendirerek bizi hastalıklara karşı koruyor. Özellikle bazı besinler var ki kansere karşı mücadele ediyor. İşte kanserle savaşan o besinler...
Keten tohumu, içindeki omega-3 yağ asitleri, alfa-linolenik asit ve lifli bileşikler sayesinde kanserin birçok türüne karşı kalkan oluyor. Her gün bir yemek kaşığı tüketmeniz bile etkisini göstermesi açısından oldukça önemli.
Kırmızı meyveler
Çilek, ahududu, yaban mersini gibi meyveler, yüksek oranda antioksidan özelliği gösterdiği için düzenli tüketildiği takdirde kansere karşı vücudu koruyor.
Brokoli / Karnabahar
Birçok kişinin tüketmekten keyif almadığı brokoli/ karnabahar gibi sebzelerin faydası saymakla bitmiyor. İçinde barındırdığı lukorafaninin, beta karoten ve selenyum gibi birçok antikanserojen madde, kansere yakalanma riskini azaltma konusunda sınır tanımıyor.
Sarımsak
İçinde bulunan selenyum, kanserli hücrelerin oluşumunu veya oluşmuş olan zararlı hücrelerin yayılıp büyümesini engeller. Ciddi bir antioksidan kaynağı olduğunu da söylemekte fayda var.