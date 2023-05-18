Bu besinler kanseri önlüyor, reflüyü tedavi ediyor
Yumurta çiçeği ve beyaz patlıcan olarak da bilinen bitkinin sağlığımıza olan faydaları saymakla bitmiyor. İşte yumurta çiçeği bitkisinin kanserden, reflüye birçok hastalıkta mucizevi etkisi...
Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 16:32
Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 16:32
Ona yumurta çiçeği diyen de var beyaz patlıcan bitkisi de... Adına ne derseniz deyin verdiği şifa ve etki aynı ölçüde… İşte yumurta çiçeği bitkisinin faydaları…
C vitamini açısından zengindir. Bu sayede kansere yakalanma riskini azaltır. Kanserojen hücrelerin oluşmasını engeller.
Yumurta çiçeği bitkisi içeriğinde lif bulundurduğundan şeker hastalığı sorunu için faydalı olacaktır. Glikozun fazla emilmesini kontrol etmektedir.
Anti bakteriyel özelliktedir. Bireyde oluşan kesik ya da yaraların mikrop kapmasına sebep olacak bakterilerle savaşır.
Yumurta çiçeği vücudumuzun pH değerinin asidik olmasından korumaktadır. Reflünün tedavisinde bu yüzden etkisi vardır.