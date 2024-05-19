Bu besinler yaşlanmayı durduruyor...

SU

Cildimizin en iyi dostudur. Cildimizin sağlıklı, genç ve pürüzsüz görünmesi için cildin iyi beslenmesi gerekir. Bu sağlıklı bir kan dolaşımına bağlıdır. Sağlıklı kan dolaşımı için en başta su tüketimi önemlidir. Su hem cildin nem kapasitesini artırır hem de kan dolaşımını düzenleyerek cildin beslenmesini sağlar. Günde en az 8-10 bardak su tüketerek beslenmenizi destekleyebilir, cildinize doğal bir parlaklık ve güzellik katabilirsiniz.