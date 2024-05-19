Bu besinler yaşlanmayı durduruyor...

Sağlıklı ve bilinçli beslenerek cildinizi yaşlanmaya ve kırışıklıklara meydan okuyabilirsiniz. Cildinizi korumak için yediğiniz içtiğiniz besinler büyük önem taşıyor. İşte cilt sağlığınızı koruyan besinler...
Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 16:42Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 17:04
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Cildin yaşlanmasını önlemek ya da yok etmek için pahalı kimyasal ve daha daha pek çok ürüne ihtiyacınız yok. Ancak cildin yaşlanmasına dur demek için en önemli yol doğru beslenmekten geçiyor. İşte yaşlanmanızı geciktirecek ve cildinizi besleyecek besinler...
Mükemmel bir cilt dostu, olağanüstü güçlü bir protein, vitamin ve mineral kaynağıdır. Kaliteli bir protein kaynağı olması sebebiyle hücre yenilenmesine, derinin temel yapısını oluşturan kolAjen ve elastin üretimine yardımcı olur. Zengin biotin ve B12 içeriği ile deri kalitesini artırırken, saçları destekler ve sağlıklı tırnak görünümüne katkıda bulunur.
BALIK
En bilindik cilt dostu besinlerden biridir. Gücünü kaliteli protein yapısından, zengin fosfor içeriğinden ve cilt dostu olduğundan hiç şüphe duyulmayan omega-3 yağ asitlerinden alır. Hücre yenilenmesini artıran omega-3 yağ asitleri, deri yaralarının hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Hamsi, somon ve sardalya omega-3 açısından zengin balıklardır.
SU
Cildimizin en iyi dostudur. Cildimizin sağlıklı, genç ve pürüzsüz görünmesi için cildin iyi beslenmesi gerekir. Bu sağlıklı bir kan dolaşımına bağlıdır. Sağlıklı kan dolaşımı için en başta su tüketimi önemlidir. Su hem cildin nem kapasitesini artırır hem de kan dolaşımını düzenleyerek cildin beslenmesini sağlar. Günde en az 8-10 bardak su tüketerek beslenmenizi destekleyebilir, cildinize doğal bir parlaklık ve güzellik katabilirsiniz.
DOMATES
Likopen cildin en güvenilir dostlarından biridir. İnsan vücudunda üretilmediği için besinlerle alınmalıdır. Domates, bütün karotenler arasında antioksidan kapasitesi en yüksek olandır. Likopenin cilt dokusundaki yoğunluğu arttıkça güneş ışınlarının neden olduğu serbest radikallere bağlı deri hasarı ve cilt yaşlanması azalmaktadır. Özellikle kuru ciltlerin nem kapasitesini artırırken kırışıklığa sebep olan etkenlere karşı çok iyi koruma sağlar.