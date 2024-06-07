Bu bitkiler cildi besliyor! İşte cilde iyi gelen bitkiler...

KETEN TOHUMU

Keten tohumu, dünyanın en eski mahsullerinden biridir. Binlerce yıldır hasat edilen keten tohumu, bugün antioksidan aktivitesi ve antienflamatuar faydaları nedeniyle övülmektedir.

Keten tohumu, omega-3 yağ asitleri için nadir bitki bazlı kaynaktan biridir. Diğer kaynaklar arasında chia tohumları, ceviz ve soya fasulyesi bulunur. Sadece bir porsiyon, birkaç önemli vitamin ve mineral ile birlikte iyi miktarda protein, lif ve omega-3 yağ asitleri sağlar.

NASIL GENÇLEŞTİRİR?

Keten tohumu, kalp sağlığı için sayısız fayda sağlayabilecek bir tür omega-3 yağ asidi olan ALA açısından zengindir.

Keten tohumu, kanser büyümesini azaltmaya yardımcı olabilecek lignanlar adı verilen besinleri içerir.

Obezite ve kilo sorunları için idealdir. Her küçücük tohumun içine çok fazla lif sığdıran keten tohumu, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik etmeye ve sindirim sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.

Keten tohumu, çözünür lif içeriği nedeniyle kan şekerini düşürebilir. Bu nedenle, kilo sorunlarına ve tip 2 diyabetiniz varsa diyetinize faydalı bir katkıdır.

Keten tohumu, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir ve bu da kilo yönetimini destekleyebilir.

NASIL KULLANILIR?

Keten tohumu doğrudan tüketilebilir. Keten tohumu yağı kullanılabilir.