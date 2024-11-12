Bu eksiklikler saçların erken beyazlamasına yol açıyor

D VİTAMİNİ

D vitamini sadece güçlü kemikler ve kaslar ve bağışıklık sistemimiz için önemli değil, saçlarımız da güneş vitamininden yararlanıyor. Örneğin, saç döngüsünün büyüme aşamasını hızlandırır. Bununla birlikte, ciddi bir vitamin eksikliği varsa, melanin üretimi bozulur ve saçlarınız griye döner.

D vitamin eksikliğinin ilk belirtileri kuru ve dökülen saçların yanı sıra yorgunluk ve vücut ağrılarıdır. Bunu önlemek için ilkbahar ve yaz aylarında mümkün olduğunca fazla güneş ışığına maruz kalmalısınız. İhtiyacımız olan D vitamininin yaklaşık yüzde 80 ila 90'ını cildimiz aracılığıyla üretiyoruz. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.