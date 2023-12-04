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Haberler Galeri Bunu yapan 13 günde 10 kilo veriyor! İsveç Diyeti nasıl yapılır?

Bunu yapan 13 günde 10 kilo veriyor! İsveç Diyeti nasıl yapılır?

Kilo problemleriyle başı dertte olanların sayısı arttıkça çeşit çeşit diyetler de ortaya çıktı. Son yıllarda ülkemizde de çokça yapılan İsveç diyeti, metabolizmayı tamamen değiştirerek hızla kilo vermeyi olanağı sağlıyor. Yalnızca 13 gün süren bu diyette, gün içerisinde en az 2 litre su tüketilmesi önerilmektedir ve bu diyeti uygulayanların bu süre zarfında 10 kilo verdiği öngörülmektedir. Peki, İsveç diyeti nasıl yapılır? İsveç diyetinde neler tüketilmedir? İşte İsveç diyetininn beslenme listesi...

Giriş Tarihi: 4 Aralık 2023 Pazartesi 16:35 Güncelleme Tarihi: 4 Aralık 2023 Pazartesi 16:52

Bunu yapan 13 günde 10 kilo veriyor! İsveç Diyeti nasıl yapılır?

İskandinav veya Danimarka Diyeti olarak da bilinen İsveç diyeti düşük karbonhidrat yüksek yağ ile beslenme temeline dayanan düşük kalorili bir beslenme planını içermektedir. İncecik bel ve sıfır beden için bu diyeti deneyebilirsiniz. İşte 13 günde 10 kilo verdiren İsveç diyeti listesi…

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Bunu yapan 13 günde 10 kilo veriyor! İsveç Diyeti nasıl yapılır?

13 GÜNDE 10 KİLO VERDİREN İSVEÇ DİYET LİSTESİ

1.gün

Kahvaltı: Sade kahve (şekersiz ve sütsüz)

Öğle yemeği: 2 adet haşlanmış yumurta +haşlanmış ıspanak

Akşam yemeği: Yağsız ızgara biftek

Bunu yapan 13 günde 10 kilo veriyor! İsveç Diyeti nasıl yapılır?

2. gün

Kahvaltı: Sade kahve+ tereyağlı tam tahıllı ekmek

Öğle yemeği: 200 gr jambon

Akşam yemeği: 200 gr ızgara yağsız biftek, yeşil salata (sadece marul ve salatalık ile yapılır) ve1 adet meyve

Bunu yapan 13 günde 10 kilo veriyor! İsveç Diyeti nasıl yapılır?

3. gün

Kahvaltı: Sade kahve+1 dilim tereyağlı tam tahıllı ekmek

Öğle Yemeği: 2 adet haşlanmış yumurta+ domates salatası+ taze fasulye

Akşam yemeği: 1 dilim jambon ve yeşil salata (sadece salatalık ve marul)

Bunu yapan 13 günde 10 kilo veriyor! İsveç Diyeti nasıl yapılır?

4. gün

Kahvaltı: Sade kahve+ 1 dilim tereyağlı tam tahıllı ekmek

Öğle yemeği: Peynir ile haşlanmış veya çiğ havuç

Akşam yemeği: Meyve salatası ve sade (doğal) yoğurt

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