Bunu yapan 13 günde 10 kilo veriyor! İsveç Diyeti nasıl yapılır?

Kilo problemleriyle başı dertte olanların sayısı arttıkça çeşit çeşit diyetler de ortaya çıktı. Son yıllarda ülkemizde de çokça yapılan İsveç diyeti, metabolizmayı tamamen değiştirerek hızla kilo vermeyi olanağı sağlıyor. Yalnızca 13 gün süren bu diyette, gün içerisinde en az 2 litre su tüketilmesi önerilmektedir ve bu diyeti uygulayanların bu süre zarfında 10 kilo verdiği öngörülmektedir. Peki, İsveç diyeti nasıl yapılır? İsveç diyetinde neler tüketilmedir? İşte İsveç diyetininn beslenme listesi...