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Haberler Galeri Cilde iyi gelen, onaran ve bakım yapan bitkiler nelerdir?

Cilde iyi gelen, onaran ve bakım yapan bitkiler nelerdir?

Cildimiz için yapamayacağımız şey yok! Zamanla yavaş yavaş bozulan cildi besleyen, nemlendiren ve cilde iyi gelen bitkiler bulunmaktadır. Bu bitkileri tüketmek ve usulünce kullanmak yaşlanmaya karşıda adeta bir kalkan görevi görmektedir. Peki hangi bitkiler cilde iyi gelir, gençleştirir, bakım ve onarım sağlar?

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 14:26 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 15:07
Cilde iyi gelen, onaran ve bakım yapan bitkiler nelerdir?

Cildinizi doğal bir şekilde yenilemek, beslemek ve kırışmasını yavaşlatmak için kullanabileceğiniz bitkiler nelerdir? Eğer siz de cildinize bir iyilik yapmak istiyorsanız sizler için derlediğimiz bu bitkileri kullanmalısınız. İşte cilde iyi gelen bitkiler...

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Cilde iyi gelen, onaran ve bakım yapan bitkiler nelerdir?

KETEN TOHUMU

Keten tohumu, dünyanın en eski mahsullerinden biridir. Binlerce yıldır hasat edilen keten tohumu, bugün antioksidan aktivitesi ve antienflamatuar faydaları nedeniyle övülmektedir.

Keten tohumu, omega-3 yağ asitleri için nadir bitki bazlı kaynaktan biridir. Diğer kaynaklar arasında chia tohumları, ceviz ve soya fasulyesi bulunur. Sadece bir porsiyon, birkaç önemli vitamin ve mineral ile birlikte iyi miktarda protein, lif ve omega-3 yağ asitleri sağlar.

NASIL GENÇLEŞTİRİR?

Keten tohumu, kalp sağlığı için sayısız fayda sağlayabilecek bir tür omega-3 yağ asidi olan ALA açısından zengindir.

Keten tohumu, kanser büyümesini azaltmaya yardımcı olabilecek lignanlar adı verilen besinleri içerir.

Obezite ve kilo sorunları için idealdir. Her küçücük tohumun içine çok fazla lif sığdıran keten tohumu, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik etmeye ve sindirim sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.

Keten tohumu, çözünür lif içeriği nedeniyle kan şekerini düşürebilir. Bu nedenle, kilo sorunlarına ve tip 2 diyabetiniz varsa diyetinize faydalı bir katkıdır.

Keten tohumu, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir ve bu da kilo yönetimini destekleyebilir.

NASIL KULLANILIR?

Keten tohumu doğrudan tüketilebilir. Keten tohumu yağı kullanılabilir.

Cilde iyi gelen, onaran ve bakım yapan bitkiler nelerdir?

ÇAY AĞACI

Yağ, Avustralya'da, özellikle cilt rahatsızlıkları için neredeyse 100 yıldır iyileştirici bir tedavi olarak kullanılmaktadır.

Avustralya'ya özgü olan çay ağacı, hafif akne, atlet ayağı, küçük yaralar, kepek, böcek ısırıkları ve diğer iltihaplı cilt rahatsızlıkları gibi cilt rahatsızlıkları için uzun süredir faydalı olduğu düşünülen bir yağ üretir.

NASIL GENÇLEŞTİRİR?

Çay ağacı yağının yaralar ve topikal enfeksiyonlar üzerindeki antimikrobiyal etkileri vardır. Cilt problemlerini giderir.

Yaşlandıkça yavaşlayan yara iyileşmesini hızlandırır. Çay ağacı yağı kesik ve sıyrıklarda enfeksiyonu önlemenin yanı sıra yara iyileşmesini de teşvik edebilir.

Çay ağacı yağının etkinliği, bir dizi maya ve mantarı öldürme yeteneği vardır. Tırnak mantarı sorunlarını çözer.

Ayrıca çay ağacı yağı içeren bir gargara, iltihaplı bir diş eti rahatsızlığı olan kronik diş eti iltihabı olanlar için faydalı olabilir.

Çay ağacı yağının antibakteriyel etkileri, terlemeyle ilgili koltuk altı kokusunu kontrol etmeye yardımcı olabilir.

Doğal bir el dezenfektanı olarak ağaç yağı kullanmak, soğuk algınlığı, grip ve diğer hastalıklardan sorumlu bir dizi mikropun öldürülmesine yardımcı olabilir.

NASIL KULLANILIR?

İdeal şekilde çıkarılmış saf çay ağacı yağı doğrudan sorunlu bölgeye sürülebilir.

Cilde iyi gelen, onaran ve bakım yapan bitkiler nelerdir?

ÇUHA ÇİÇEĞİ

Çuha çiçeği çiçekleri, güneş batmaya başladığında açtıklarından ay çiçeği olarak da adlandırılır. İnsanlar genellikle limon gibi koktuklarını söylerler.

İyileştirici faydaları, gama-linolenik asit (GLA) içeriğinden kaynaklanabilir. GLA, bir omega-6 yağ asididir.

NASIL GENÇLEŞTİRİR?

Canlı sarı çuha çiçeği, cildiniz PMS semptomlarını ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarını hafiflettiği düşünülen bir yağ üretir.

Hücrelerin yenilenmesini cildin güzelleşmesini sağlar.

Çuha çiçeği yağının anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu da ciltteki sorunların azaltılmasında, sivilcelerin ve pürüzlerin giderilmesinde etkilidir.

Cilt iltihabını ve lezyonlara neden olan cilt hücrelerinin sayısını azaltır.

Sivilce izlerini azaltmaya yardımcı olur.

NASIL KULLANILIR?

Çuha çiçeği özleri takviye olarak alınabilir, bununla birlikte cildi yenileme özelliğine sahip olan çuha çiçeği özlerini cildinize doğrudan sürerek uygulayabilirsiniz.

Cilde iyi gelen, onaran ve bakım yapan bitkiler nelerdir?

EKİNEZYA

Ekinezya, süsleyen bahçelerde gördüğünüz güzel, mor koni çiçeklerinden çok daha fazlasıdır. Bu çiçekler yüzyıllardır çay, meyve suyu ve özler şeklinde ilaç olarak kullanılmıştır.

NASIL GENÇLEŞTİRİR?

Ekinezya, vücudunuzu oksidatif strese karşı savunmaya yardımcı olabilecek flavonoidler, kikorik asit ve rosmarinik asit gibi antioksidanlarla yüklüdür.

Ekinezya en çok bağışıklık sistemi üzerindeki yararlı etkileri ile bilinir.

Ekinezyanın içeriğindeki bazı bileşenlerin kandaki fazla yağı uzaklaştırdığı gözlemlenmiştir.

Birkaç çalışma, ekinezya'nın aşırı iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Ekinezya aynı zamanda yaygın cilt sorunlarını giderir. Cildi parlatır ve daha genç görünmesini sağlar.

NASIL KULLANILIR?

Ekinezya bitkisi çay halinde tüketilebilir.

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