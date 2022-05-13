Cilde iyi gelen, onaran ve bakım yapan bitkiler nelerdir?

ÇAY AĞACI
Yağ, Avustralya'da, özellikle cilt rahatsızlıkları için neredeyse 100 yıldır iyileştirici bir tedavi olarak kullanılmaktadır.
Avustralya'ya özgü olan çay ağacı, hafif akne, atlet ayağı, küçük yaralar, kepek, böcek ısırıkları ve diğer iltihaplı cilt rahatsızlıkları gibi cilt rahatsızlıkları için uzun süredir faydalı olduğu düşünülen bir yağ üretir.
NASIL GENÇLEŞTİRİR?
Çay ağacı yağının yaralar ve topikal enfeksiyonlar üzerindeki antimikrobiyal etkileri vardır. Cilt problemlerini giderir.
Yaşlandıkça yavaşlayan yara iyileşmesini hızlandırır. Çay ağacı yağı kesik ve sıyrıklarda enfeksiyonu önlemenin yanı sıra yara iyileşmesini de teşvik edebilir.
Çay ağacı yağının etkinliği, bir dizi maya ve mantarı öldürme yeteneği vardır. Tırnak mantarı sorunlarını çözer.
Ayrıca çay ağacı yağı içeren bir gargara, iltihaplı bir diş eti rahatsızlığı olan kronik diş eti iltihabı olanlar için faydalı olabilir.
Çay ağacı yağının antibakteriyel etkileri, terlemeyle ilgili koltuk altı kokusunu kontrol etmeye yardımcı olabilir.
Doğal bir el dezenfektanı olarak ağaç yağı kullanmak, soğuk algınlığı, grip ve diğer hastalıklardan sorumlu bir dizi mikropun öldürülmesine yardımcı olabilir.
NASIL KULLANILIR?
İdeal şekilde çıkarılmış saf çay ağacı yağı doğrudan sorunlu bölgeye sürülebilir.