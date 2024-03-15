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Çörek otu yağının yararları neler? Faydaları saymakla bitmiyor! İşte çörek otu yağının vücudumuza faydaları
"Ölüm dışında her derde deva" bitkisi olarak bilinen çörek otunun her şeye faydası var. Adeta mucizevi bir bitki olarak görülen çörek otu çeşitli şekillerde ve alanda kullanılabiliyor. Peki çörek otu yağının faydaları nelerdir? İşte detaylar...
Gülsoy, çörekotu ve yağının anne sütünü artırıcı özelliği olduğunu belirterek çörekotu hakkında toplumda kabul edilmiş bazı doğruların da yanlış olduğunu vurguladı.
Çörekotunun bir çok hastalığa şifa olduğunun altını çizen Gülsoy, "Mevsim geçişlerinde, alerjik durumlarda, kolesterol ve şeker hastalıklarında, bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasında, hemen hemen her durum için önerilen çörekotu mükemmel bir bitkidir.
Çörekotunun faydaları bunlarla da sınırlı değil. Özellikle saç ve cilt bakımı içinde destekleyicidir. Yapılan bilimsel çalışmalar çörekotu içerisinde 100'den fazla bileşik olduğunu göstermiştir.
Bunlardan bazıları nigellon ve alpha pinen bileşimleri, omega-3, omega-6 yağ asitleri, selenyum, çinko, demir, bakır, kalsiyum mineralleri ile E vitaminidir. Bu bileşikler ve yağ asitleri özellikle bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinde son derece önemlidir" dedi.