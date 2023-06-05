D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

D vitamini eksikliğinin kendini nasıl gösterdiğini de anlatan Uzm. Dr. Tan, "Bazı insanlarda D vitamini eksikliği bulunmasına rağmen herhangi bir belirti görülmez. Eksiklik bazen yorgunluk, genel vücut ağrısı gibi bazı belirtilere neden olur.