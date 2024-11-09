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Haberler Galeri Demir eksikliği sağlığınızı sessiz etkiliyor! Demir eksikliğine en çok ne iyi gelir?

Demir eksikliği sağlığınızı sessiz etkiliyor! Demir eksikliğine en çok ne iyi gelir?

Demir eksikliği, yorgunluk ve bağışıklık zayıflığın gizli sebebi. Özellikle kadınlarda ve çocuklarda yaygın olan demir eksikliği, yorgunluk, baş dönmesi ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi sorunlara yol açabilir. Sağlıklı beslenme ve düzenli kontrollerle bu sorunun önüne geçilebilir. Peki, demir eksikliği nasıl giderilir? Vücutta demir eksikliği olursa ne olur? Tüm detaylar…

HABER MERKEZİ

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Demir eksikliği sağlığınızı sessiz etkiliyor! Demir eksikliğine en çok ne iyi gelir?

Halsizlik, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösteren demir eksikliği, tedavi edilmediğinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Dengeli beslenmenin ve demir takviyesinin önemi büyük. İşte, demir eksikliğine en çok ne iyi gelir? D vitamini demir eksikliğini giderir mi? Tüm ayrıntılar…

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Demir eksikliği sağlığınızı sessiz etkiliyor! Demir eksikliğine en çok ne iyi gelir?

Kandaki demir oranı düşük olduğu zaman alyuvar üretimi azalır ve sonuç olarak hücre, doku ve organlara taşınan oksijen miktarında azalma meydana gelir.

Demir eksikliği sonucunda demir eksikliği anemisi denilen kansızlık hastalığı ortaya çıkar. Demir, hücreler ve enzimlerdeki enerji santrallerinin bir parçası olarak da görev yapar ve vücut için büyük önem taşır. Aynı zamanda 7'den 70'e herkeste bebeklerde demir eksikliği görülebilir. Demir eksikliği hastalığı olan kişiler internet üzerinden demir eksikliği ne kadar zamanda düzelir şeklinde araştırmalar yapsa da bu hastalığın tedavi süreci kişiden kişiye değişmektedir. Haberimizde demir eksikliği anemisi gibi konuyla ilgili tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz…

Demir eksikliği sağlığınızı sessiz etkiliyor! Demir eksikliğine en çok ne iyi gelir?

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDENLERİ

Vücut tarafından üretilmeyen ve dışarıdan besin yoluyla vücuda sağlanan demir, yeterli ve düzenli olarak alınması gerekmektedir. Genel olarak düzensiz ve yetersiz beslenen kişilerde görülen demir eksikliğinin en önemli nedeni, içeriğinde bu minerali bulunduran besinleri tüketmemekten kaynaklanmaktadır. Ayrıca kadınların regl ve adet dönemlerinde de vücudun demir ihtiyacında artış görülmektedir. Bu zamanlarda normalde tüketilmesi gerekenden daha fazla demir içerikli gıdalar yenmeli ve eksik kapatılmalıdır. Demir eksikliğinin nedenlerini sıralamak gerekirse;

Demir eksikliği sağlığınızı sessiz etkiliyor! Demir eksikliğine en çok ne iyi gelir?

-Gebelik
-Emzirme dönemi
-Sık aralıklarla doğum yapmak
-Büyüme çağında olmak
-Ergenlik dönemi şekilde sıralanabilir.

Demir eksikliği sağlığınızı sessiz etkiliyor! Demir eksikliğine en çok ne iyi gelir?

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Bu hastalığın erken aşamada fark edilmesi oldukça zordur. Normal şartlarda kişilerin düzenli olarak kan tahlillerini yaptırması ve değerlerini takip etmesi gerekirken günümüzde rutin tahlillerini yaptıran kişilerin sayısı yok denecek kadar azdır. Demir eksikliği belirtileri öncelikli olarak kişide kansızlığı ortaya çıkartır. Ancak bu aşamada bazı belirtiler kendini gerçek anlamda göstermektedir. Demir eksikliği belirtileri sıralamak gerekirse;

Demir eksikliği sağlığınızı sessiz etkiliyor! Demir eksikliğine en çok ne iyi gelir?

-Kırılgan saç ve tırnaklar
-Ciltte kuruluk
-Ağız köşelerinde çatlaklar
-Dilde yanma
-Ağız mukozasında hassasiyet
-Ayrıca demir eksikliği olan kişilerde; halsizlik, yorgunluk hali, konsantrasyon problemleri, nefes nefese kalma, baş dönmesi, göz kararması, baş ağrısı ve depresyon gibi belirtiler de görülmektedir.

Demir eksikliği sağlığınızı sessiz etkiliyor! Demir eksikliğine en çok ne iyi gelir?

DEMİR EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ

Demir eksikliği tedavisi için kişiler öncelikli olarak bu mineral bakımından zengin besinleri bolca tüketerek işe başlamalıdır. Beslenme alışkanlıklarınızda yapacağınız ufak değişikliklerle vücudunuzda bulunan demir eksikliğini kolayca tedavi edebilirsiniz. Ayrıca; Bu yiyecekleri demir emilimini kolaylaştıran yiyeceklerle birleştirmek (C vitamini açısından zengin portakal suyu, limonata, lahana turşusu gibi yiyecek ve içecekler emilimi kolaylaştırır.) Demir emilimini azaltan yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçınmak demir eksikliğini önlemeye yardımcı olacaktır.

Demir eksikliği sağlığınızı sessiz etkiliyor! Demir eksikliğine en çok ne iyi gelir?

DEMİR EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?

Demir eksikliği hastalığını gidermek için tüketilmesi gereken yani demir eksikliğine iyi gelen yiyecekler; kırmızı et, karaciğer ve diğer sakatatlar, nohut, mercimek,börülce, barbunya, bezelye, kuru fasulye gibi bakliyatlar; ıspanak, patates, kuru erik, çekirdeksiz üzüm, haşlanmış soya fasulyesi, kabak, yulaf, pekmez, bal gibi birçok yiyecekte bolca demir bulunmaktadır.

DEMİR EKSİKLİĞİ BESLENME

Demir eksikliği bulunan kişiler özellikle bol tahıllı ve kepekli gıdalardan fazla tüketmemelidir. Çünkü bu tip gıdalar demir eksikliğini tetikleyebilir. Demir emilimini azaltarak demir eksikliğine neden olan yiyecekler şöyle sıralanabilir; kepekli tahıllar, yağlı tohumlar, kahve, siyah çay, soya, kalsiyum tuzları…

DEMİR EKSİKLİĞİ İLAÇLARI

Diyetteki değişiklik yeterli değilse ve kansızlık varsa hastanın demir ilacı ile tedavisi gerekebilir. Fakat demir ilaçlarının doktor kontrolü dışında kullanımı tehlikelidir. Fazla demir vücuttan atılmadığı için özellikle pankreas, karaciğer, kalp gibi organlarda ve gözlerde birikerek hasara neden olabilir.

Demir eksikliği sağlığınızı sessiz etkiliyor! Demir eksikliğine en çok ne iyi gelir?

DEMİR EKSİKLİĞİ NELERE YOL AÇAR?

Demir eksikliği anemisi, tedavi edilmediği takdirde hayatı tehdit eden, çok önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sağlık sorunlarından bazıları;

Kalp rahatsızlıkları (hızlı kalp atışı, kalp yetmezliği, kalp büyümesi gibi)

Hamilelikte sorunlar (Düşük doğum ağırlığı gibi bebeğin normal kilosunda olmaması, erken doğum riski, bebeğin zihinsel gelişiminde problemler)

Bağışıklık sisteminde zayıflama ve hastalıklara daha kolay yakalanma

Bebek ve çocuklarda gelişim ve zeka geriliği

Huzursuz bacak sendromu

Demir eksikliği sağlığınızı sessiz etkiliyor! Demir eksikliğine en çok ne iyi gelir?

DEMİR EKSİKLİĞİ EN HIZLI NASIL GİDERİLİR?

Demir eksikliğine iyi gelen besinler!Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru dut gibi kuru meyveler.Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı)Fındık, fıstık ve susam.Karaciğer, kırmızı et, tavuk ve balık eti.Yumurta.Pekmez ve üzüm.Kuru baklagiller.Yumurtayı portakal suyu ile tüketin. Daha fazla öğe...

Demir eksikliği sağlığınızı sessiz etkiliyor! Demir eksikliğine en çok ne iyi gelir?

VÜCUTTA DEMİR EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Halk arasında kansızlık olarak bilinen demir eksikliği, yanlış diyet ve beslenme şekli, aşırı derece işlenmiş gıda tüketimi, kadınlardaki fazla adet kanamaları, çocukların erken dönemde anne sütü yerine inek sütüne başlatılması, aşırı kafeinli ürünler, kahve ve çay tüketimi, folik asit ve B12 vitamini eksikliği gibi ...

Demir eksikliği sağlığınızı sessiz etkiliyor! Demir eksikliğine en çok ne iyi gelir?

DOĞAL YOLDAN DEMİR NASIL ALINIR?

Demir minerali en çok kuru kayısı ve kuru üzüm gibi kurutulmuş meyveler, kırmızı et ve karaciğer, pekmez, tahıllar, yumurta, lahana, fasulye, pancar, patates, fındık, badem, şeftali, armut, hurma, kabak ve balık bol miktarda bulunmaktadır. Bu gibi yiyeceklerin tüketimi vücudun demir ihtiyacını karşılayacaktır.

Demir eksikliği sağlığınızı sessiz etkiliyor! Demir eksikliğine en çok ne iyi gelir?

DEMİR EKSİKLİĞİNE HANGİ MEYVE İYİ GELİR?

Bazı kuru meyvelerin demir eksikliği problemlerine iyi geldiği bilinmektedir. Bu meyvelerden demir eksikliği anemisi açısından en faydalı olanları ise çekirdeksiz kuru üzüm, dut kurusu, kuru kayısı ve kuru eriktir.