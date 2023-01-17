Demir eksikliğine iyi gelen besinler nelerdir? Demir eksikliği belirtisi nedir?

Vücudumuzda eksik olan vitaminler çeşitli şekillerde sinyaller gönderiyor. Her bir vitaminin sağlığımız için önemi ayrı. Demir vitamini de bağışıklık sistemimiz için önemli vitaminlerin başında yer alıyor. Peki günümüzde pek çok kişide bulunan demir vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? Demir vitamini hang besinlerde bulunur? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Dilek Calap, "Demir eksikliği anemisi, başta sindirim sistemine ait birçok organ kanseri olmak üzere pek çok önemli hastalığın belirtisi olabilir." dedi. İşte detaylar...