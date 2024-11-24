Diş iltihabında antibiyotik kullananlar dikkat! Ölümcül durumlara yol açabiliyor

Diş veya çene apsesinin boşaltılması gerekebileceği, iltihabın asıl kaynağı olan dişe müdahale gerekebileceği ve ardından antibiyotik tedavisiyle desteklenebileceği gibi bir seri profesyonel tedavi aşamaları gerektirir. Ağrı kesici ve antibiyotiğin sadece destek tedavisi olarak, cerrahi işlemler öncesi veya sonrası kullanılabilir. Diş apse ve iltihaplarında sinirlere ve çene kemiğine veya boyun bölgesine kadar uzanan iltihaplanmaların zamanında müdahale edilmezse, çene kemik erimesine, nefes almakta zorluk ve nefes tıkanmasına, kalp ve akciğer gibi hayati organları tehdit edebilir. Bu tür durumlar sepsise kadar ilerleyerek kalp krizini riskini tetikler. Bu tür durumlarda, bir diş hekimi veya diş çene cerrahı tarafından kontrol edilmesi yararlı olur. Antibiyotik ve ağrı kesici kullanımı hekim kontrolünde yapılmalı yoksa bu basit bir diş sorununun ilerleyerek çok ciddi komplikasyonlara ve hatta ölüme yol açmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.