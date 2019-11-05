  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Diyabet hastaları nasıl diyet yapmalı? Kan şekerini düşüren yiyecekler

Diyabet hastaları nasıl diyet yapmalı? Kan şekerini düşüren yiyecekler

Yapılan çalışmalara göre Türkiye'de 6 milyon diyabetli var, gizli şekeri olanların sayısının ise 6 milyon olduğu tahmin ediliyor. Hareketsiz bir yaşam tarzı sürmek ve yetersiz beslenmek son yıllarda dünyanın her yerine yayılan diyabet hastalığının temel sebeplerindendir. Peki diyabet hastaları nasıl diyet yapmalı? Nasıl kilo vermeli? Şeker hastaları ne yemeli? Şekeri olanlar nelerden uzat durmalı? Şeker yüksekliği şeken diyabetliler neleri yemeli? Sizler için kan şekerini düşürmeye yardımcı besinleri derledik.

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2019 Salı 11:18
Diyabet hastaları nasıl diyet yapmalı? Kan şekerini düşüren yiyecekler

Vücudumuzda midemizin arkasında pankreas adında biz bez bulunur. Bu bez kan şekerini düzenleyen hormonlar sağlar. Bu hormonlardan birisi de insülindir. İnsülinin salgılanmaması ya da etkisiz kalması sonucunda hücrenin enerji karşılamak gibi çok önemli bir görevi olan şeker hücreye giremez. Hücreye giremeyen bu şeker kan da birikir ve kan da normal bulunması gereken seviyeden daha fazla bulunur. Bu da bütün hücrelere zarar verir. Çünkü fazla şeker vücutta zehir gibidir. Şeker hastalığı aileden gelen kalıtsal ve çevresel faktörlere bağlanmaktadır. Peki şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

Şeker hastalığının belirtileri nelerdir?

Fazla su içmek ya da içme isteği olması

• İştahın açılması ve fazla yemek yeme

• Çok sık idrara gitme ve geceleri bunun için sık sık uyanma

• Ciltte kuruma

• Sürekli halsizlik ve yorgunluk

• Yaraların geç iyileşmesi

• Bazen bulanık görme

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Diyabet hastaları nasıl diyet yapmalı? Kan şekerini düşüren yiyecekler

Şeker hastası olan kişiler özellikle yediğine içtiğine dikkat etmek zorundadırlar. Çünkü tüketilen bazı yiyecekler şekerin yükselmesine neden olabilir. Şeker hastalığı beslenmeye dikkat edilmediğinde oldukça tehlikeli bir hastalık haline gelebilir. Bu nedenle özellikle şeker hastalarının beslenmelerinde oldukça dikkatli davranmaları gerekmektedir. Ancak şeker hastası değilseniz ve sürekli yorgunluk, susuzluk ve halsizlik yaşıyorsanız bir uzmanla görüşüp şekerinizi ölçtürmelisiniz. Şeker hastalığı bilinmediğinde kişinin sağlığını tehlikeye sokabilir.

Bu hastalara yaşam tarzı değişikliği önerilir. Diyet ve egzersiz verilir. Bunların yetişemediği yerlerde ağızdan verilen şeker ilaçları yine bunlar da yetişemiyorsa insülin kullanılır. Şeker hastası olmamak için beslenmeye dikkat edilmeli, fazla kilodan uzak durulmalıdır.

Diyabet hastaları nasıl diyet yapmalı? Kan şekerini düşüren yiyecekler


• Cildinizi nemlendirin: Cilt yazın da kışın da kurumaya meyillidir. Nemlendirici kullanılarak cildinizin kurumasını önleyin.
• İlaçlarınızı sıcaktan koruyun: Haplar, insülinler, kan şekeri ölçüm cihazları ve çubukları aşırı sıcaktan korunmalıdır, çünkü bozulurlar.
• Hipoglisemiden korunun: Egzersiz sıklık ve miktarının artışı, insülinin sıcak havada ciltten daha hızlı emilmesi gibi nedenlerle yazın hipoglisemi (kan şekerinin aşırı düşmesi) riski fazladır.

Şekerli gıda tüketimine çocukluktan itibaren alışmaması esas olandır. Hem lezzet artırması hem de insülin direncini azaltması nedeni ile tarçından faydalanılabilir. Kek gibi yiyecekler daha az şeker kullanılarak ve kepekli un eklenerek pişirilmelidir. Bu tür ürünleri kuru meyve ile tatlandırmak tercih edilebilir.

Diyabet hastaları nasıl diyet yapmalı? Kan şekerini düşüren yiyecekler

İçeriğindeki sinnamil aldehit maddesi hücrelerin insüline olan hassasiyetini artırarak kandaki glukozun hücrelere geçişini kolaylaştırır ve kan şekerini dengeler. Yapılan araştırmalar, yarım çay kaşığı tarçının bile kan şekeri dengesini sağlamaya yardımcı olduğunu gösterdi.

Tarçının tatlı isteğinizi baskılamasını istiyorsanız; elmayı dilimleyip üzerine tarçın serpip fırında pişirerek hafif bir tatlı elde edebilirsiniz. Tarçının maksimum dozu ise 1 tatlı kaşığıdır. Günde 1 tatlı kaşığını geçmemek kan şekerinizi dengelerken fazlasını tüketmek kan şekerinizi fazlaca düşürerek hipoglisemiye girmenize neden olabilir.

Diyabet hastaları nasıl diyet yapmalı? Kan şekerini düşüren yiyecekler

Cevizin faydaları arasında beyin ve sinir sistemini kuvvetlendiren Omega 3 yağı vardır. Bu özelliği sayesinde ceviz yorgunluk, depresyon gibi olumsuz durumlar için şifalı bir tariftir.

Amerikan Diyetisyenler Birliği Dergisi'nde yayınlanan 2005 tarihli bir çalışmada, diyabetik kişilerin yüksek miktarda çoklu doymamış ve tekli doymamış yağ içeren besinler tüketmesi gerektiği belirtti. Mevcut Diyabet Raporları'nda yayınlanan 2005 tarihli bir diğer çalışma da, ceviz gibi yemişlerin, diyabetli veya diyabet riski taşıyan kişiler için sağlıklı bir diyet bileşeni olabileceğini ortaya koydu.

Ceviz suyu nasıl yapılır?

• Ceviz suyu hazırlamak oldukça basittir. Bir gece önceden 2 adet cevizin kabukları kırılır. Bir bardak suyun içine kırılan ceviz içleri konur. Sabaha kadar bu şekilde bekletilir.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bu bitkilerle sigaradan kurtulmak mümkün! İşte sigarayı bıraktıran besinler
Bu bitkilerle sigaradan kurtulmak mümkün! İşte sigarayı bıraktıran besinler
BİZE ULAŞIN