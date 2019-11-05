Diyabet hastaları nasıl diyet yapmalı? Kan şekerini düşüren yiyecekler

Yapılan çalışmalara göre Türkiye'de 6 milyon diyabetli var, gizli şekeri olanların sayısının ise 6 milyon olduğu tahmin ediliyor. Hareketsiz bir yaşam tarzı sürmek ve yetersiz beslenmek son yıllarda dünyanın her yerine yayılan diyabet hastalığının temel sebeplerindendir. Peki diyabet hastaları nasıl diyet yapmalı? Nasıl kilo vermeli? Şeker hastaları ne yemeli? Şekeri olanlar nelerden uzat durmalı? Şeker yüksekliği şeken diyabetliler neleri yemeli? Sizler için kan şekerini düşürmeye yardımcı besinleri derledik.