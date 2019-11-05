Diyabet hastaları nasıl diyet yapmalı? Kan şekerini düşüren yiyecekler

Vücudumuzda midemizin arkasında pankreas adında biz bez bulunur. Bu bez kan şekerini düzenleyen hormonlar sağlar. Bu hormonlardan birisi de insülindir. İnsülinin salgılanmaması ya da etkisiz kalması sonucunda hücrenin enerji karşılamak gibi çok önemli bir görevi olan şeker hücreye giremez. Hücreye giremeyen bu şeker kan da birikir ve kan da normal bulunması gereken seviyeden daha fazla bulunur. Bu da bütün hücrelere zarar verir. Çünkü fazla şeker vücutta zehir gibidir. Şeker hastalığı aileden gelen kalıtsal ve çevresel faktörlere bağlanmaktadır. Peki şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

Şeker hastalığının belirtileri nelerdir?

• Fazla su içmek ya da içme isteği olması

• İştahın açılması ve fazla yemek yeme

• Çok sık idrara gitme ve geceleri bunun için sık sık uyanma

• Ciltte kuruma

• Sürekli halsizlik ve yorgunluk

• Yaraların geç iyileşmesi

• Bazen bulanık görme