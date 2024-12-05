Doğal çözümlerle göz altını güzelleştirin: Göz altı torbalarına ne iyi gelir?
Göz altı torbalarınızı doğal yollarla azaltın. Uyku düzensizliği, stres ve yanlış beslenme cildinizde iz bırakabilir. Ancak doğal yollarla cildi destekleyerek göz altı şişkinliğini azaltabilirsiniz. Evde uygulayabileceğiniz bazı göz altı maskeleri ve en önemlisi bir takım beslenme hileleriyle göz çevreniz canlansın. Peki, göz altı şişliği nasıl iner? Göz altı torbaları neden olur? Tüm detaylar…
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Göz altı torbaları yorgun ve yaşlı görünüme neden olabilir. Medikal estetik yöntemlerin yanı sıra, evde uygulayabileceğiniz doğal maskelerle ve doğru beslenme tüyolarıyla gözaltı torbalarınızı hafifletebilirsiniz. Peki, göz altı torbalarına ne iyi gelir? Göz altı şişkinliklerine iyi gelen besinler nelerdir? Detaylar…
Gözleriniz pek çok nedenden dolayı şişebilir ve göz altında zamanla torbalar oluşabilir.
-Genetik bazı faktörler, -Çeşitli hastalıklar -Uykusuzluk, -Çok fazla alkol, -Toz alerjisi, -Stres -Yorgunluk -Beslenme sorunları
Ancak yine de göz altınızda oluşan torbalar ve şişlikler için yapabileceğiniz şeyler var.
Gözlerinizdeki şişlikler hakkında önemli sorunlar yaşıyorsanız ilk olarak doktora danışmanız gerektiğiniz unutmayın.
Göz altındaki torbalar yorgun ve yaşlı görünmenize neden olabilir ve yüzünüzdeki tazeliği alır.
Daha fazla su içmek ve soğuk kompres uygulamak göz torbalarının hızla küçülmesine yardımcı olur, bununla birlikte uzun vadede görünümlerini azaltmanın yolu birkaç beslenme hilesi ve yaşam tarzı değişikliği gerektirebilir.
HATIRLATMAK ŞART! İLK ADIM BOL SU TÜKETMEK
Göz altı torbalarından ve şişliğinden kurtulmanın ilk adımı bol su içmek... Bu size çok klişe gelebilir ancak göz altı torbalarını arttıran sebepleri bertaraf etmek oldukça önemlidir.
Günlük içtiğiniz su miktarını kontrol edin; Uzmanlar , erkekler için günde yaklaşık 13 bardak, kadınlar için günde yaklaşık 9 bardak su içilmesini tavsiye ediyor .
Göz altındaki şişliklerden kurtulmak için kan dolaşımınızı hızlandırmanız ve vücudunuzdaki toksinlerden kurtulmanız gerekir. Bir çok literatür maydonoz ve salatalığın detox için ideal olduğunu gösteriyor.
Gözaltı şişliklerini azaltmak için her gün kendinize içine maydonoz ve salatalık atılmış büyük bir sürehi hazırlayıp, tüketebilirsiniz.
İşte mutfağınızda kolayca bulabileceğiniz ve şiş gözlerden doğal olarak kurtulmanıza yardımcı olacak bazı malzemelerin bir listesi ve kullanımı...
Göz altı torbalarınızı azaltmaya karar verdiyseniz onların bakımına da özen göstermeniz gerekir. İşte göz altındaki şişlikleri azaltacak torbaların görünümünü hafifletecek bazı ipuçları...
-Yüzünüzü her gün 2 defa soğuk suyla yıkamak, göz çevresindeki kan dolaşımını hızlandırır. -Yastıklarınızı yükseltmek sabah şiş gözlerle kalkmanıza engel olabilir. -Her gün bir kaç dakika soğuk pres uygulaması işe yarayacaktır ancak bunun için göz altlarınıza toparlanması için zaman vermeniz gerektiğini unutmayın. Bunun günlük bir rutin haline getirin. -Göz çevreniz için doğal taşlardan rahatlatıcı göz rollonları alıp göz çevreniz masaj yapabilirsiniz.
-Hem erkeklerin hem de kadınların göz çevresi için hazırlanmış birçok göz kremi arasından şişlikler üzerine uzmanlaşmış birini seçebilirsiniz. -Kendiniz için haftanın 2 gününü detoks günü ilan ederek, vücudunuzun arınmasını sağlayarak göz altınızdaki yorgunluk ifadelerini azalmasına destek olabilirsiniz. -Göz çevrenizdeki şişliklerin güzelliğinizi etkilediğini düşünüyorsanız medikal estetik uygulamalarından destek alabilirsiniz.
İşte, göz altı şişkinliklerine iyi gelen besinler....
SALATALIK
-Soğutulmuş bir dilim salatalığı gözünüze koyun ve 10-15 dakika dinlendirin. -Bu, şişmiş ve yorgun gözleri yenilemek için harika bir yoldur.
YULAF
Yulaf güzellik için harika bir kaynak... Bol bol tüketin, biraz gözaltlarınıza sürün bunun için yaş maya maskesini de deneyebilirsiniz.
Sabah yemeğinize yulaf ekleyin ve her gün onlardan ve diğer sebzelerden yeterince lif aldığınızdan emin olun.
Kabarık gözlerin veya göz torbalarının bir nedeni bağırsak sisteminizdeki sorunlar olabilir ve yulaftan gelen lif, bağırsak hareketinizi kolaylaştırmak için harikadır.
MAYDONOZ
-Gözleriniz çok sık şişiyorsa, daha fazla maydanoz yiyin. -Maydanoz, böbreklerinizin vücudunuzdaki fazla sıvıları temizlemesine yardımcı olur. -Salatalarınıza ve çorbalarınıza atın ve ferahlatıcı lezzetin tadını çıkarın.
ÇAY POŞETLERİ
-Çay, hafif bir idrar söktürücü görevi gören ve şişmiş gözlerden kurtulmaya yardımcı olan tanen içerir. -İki poşet çayı ılık suda bekletin ve ardından buzdolabında 20 dakika soğumaya bırakın. -Gözlerinize uygulamadan önce birkaç dakika soğutun. -Çay poşetlerini gözlerinizin üzerine yerleştirerek 15 ila 30 dakika bekletin.
Siyah çay kullanmak yerine antioksidan etkileriyle bilinen yeşilçay poşetlerini deneyebilirsiniz. 2012 yılında "İleri Farmasötik Teknoloji ve Araştırma Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada, özellikle yeşil çay , araştırmacılar tarafından potansiyel anti-inflamatuar etkileri nedeniyle lanse edilmiştir.
BADEM
-Badem ve süt karışımı da gözleriniz için çok rahatlatıcıdır.
-Koyu halkalarınızı hafifletmeye yardımcı olabilir ve gözler için çok rahatlatıcı olabilir.
AVOKADO
Avokado içerisindeki sağlıklı yağlar nedeniyle sağlığınız ve güzelliğiniz için oldukça önemli bir besin.
Göz altı torbalarından şikayet ediyorsanız, hafta 2-3 kez avokado tüketmeye özen gösterebilirisiniz. Onu salatalarınıza katabilir, tuz, limon zeytinyağı ekleyerek yiyebilir ya da sos yaparak tüketebilirsiniz.
Gözaltı torbaları için haftada 1-2 kez avokado maskesi deneyin
Birkaç dilim avokadoyu gözlerinizin altına koyun ve 5-10 dakika bekletin. Avokado hem koyu halkalardan hem de göz torbalarından kurtulmaya yardımcı olur.
Tuz alımınızı sınırlandırmalı ve ayrıca ölçülü olarak kafein ve alkol almalısınız. Bunlar vücutta su tutma eğilimindedir ve bu da gözlerin şişmesine neden olabilir.