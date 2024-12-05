Doğal çözümlerle göz altını güzelleştirin: Göz altı torbalarına ne iyi gelir?

HATIRLATMAK ŞART! İLK ADIM BOL SU TÜKETMEK

Göz altı torbalarından ve şişliğinden kurtulmanın ilk adımı bol su içmek... Bu size çok klişe gelebilir ancak göz altı torbalarını arttıran sebepleri bertaraf etmek oldukça önemlidir.

Günlük içtiğiniz su miktarını kontrol edin; Uzmanlar , erkekler için günde yaklaşık 13 bardak, kadınlar için günde yaklaşık 9 bardak su içilmesini tavsiye ediyor .

Göz altındaki şişliklerden kurtulmak için kan dolaşımınızı hızlandırmanız ve vücudunuzdaki toksinlerden kurtulmanız gerekir. Bir çok literatür maydonoz ve salatalığın detox için ideal olduğunu gösteriyor.