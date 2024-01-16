  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Dut pekmezinin faydaları nelerdir? Dut pekmezi kan yapar mı?

Dut pekmezinin faydaları nelerdir? Dut pekmezi kan yapar mı?

Tam bir antioksidan deposu olarak bilinen ve içersinde C vitamini barındıran dur pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor. İki farklı çeşidi olan dut pekmezi hangi hastalıklara iyi gelir? Dut pekmezi kansızlığa iyi gelir mi, nasıl tüketilir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 09:04 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 09:09

Dut pekmezinin faydaları nelerdir? Dut pekmezi kan yapar mı?

Dut meyvesinin kaynatılarak hazırlanması sonucu oluşan dut pekmezi şifalı besinlerden biridir. Lezzeti ile ön plana çıkan dut pekmezi sağlık açısından da çok faydalıdır. Bundan dolayı sağlıklı beslenmeye dikkat eden kişiler tarafından dut pekmezi hakkında sıkça araştırılmaktadır. Dut pekmezi ile ilgili cinselliğe olan etkileri de merak konusu olmaya devam ediyor. İşte sizler için hazırladığımız yazımızda dut pekmezi ve faydaları hakkında merak edilen her şey...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dut pekmezinin faydaları nelerdir? Dut pekmezi kan yapar mı?

DUT PEKMEZİ FAYDALARI

Dut pekmezi kan yapar mı? sorusu karşımıza en çok çıkan soruların başında gelir. Dut pekmezinin kan yapıcı özelliği vardır. Bu yüzden demir eksikliği ve kansızlığı olan kişiler doğal dut pekmezi tüketebilir.
Antioksidan zengini olan dut pekmezi kansere karşı vücudu koruyabilir.
Kemik yapısını güçlendiren bir besindir. İlerleyen yaşlar için kemik erimesini engeller.
Mide hastalıklarına karşı olumlu etkileri bulunur.
Kadınlar tarafından kullanıldığında regl sancılarını azaltıcı etkisi vardır.
Magnezyum ve kalsiyum gibi sağlık için oldukça faydalı mineralleri bulunur.
Kanda pıhtılaşmanın önüne geçer.
Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.
Sinir sistemine iyi gelir ve güçlendirir.
Karaciğeri temizlemeye yardımcıdır.
Göğüs ağrılarının azalmasına etkilidir.
Böbreklere iyi gelir.

Dut pekmezinin faydaları nelerdir? Dut pekmezi kan yapar mı?

Çocuklarda meydana gelen pamukçuğun geçmesi için kullanılır.
Enerji verici bir besindir.
Astım ve bronşit hastaları için tüketilmesi önerilir.
Lif zenginidir. Bu yüzden bağırsaklara iyi gelir ve kabızlık sorunlarının önüne geçer.
Dut pekmezi kalbe faydaları ile de ön plana çıkan bir besindir.
Göz sağlığına fayda sağlar.
Hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.
Ülser rahatsızlığına iyi gelir.

Dut pekmezinin faydaları nelerdir? Dut pekmezi kan yapar mı?

DUT PEKMEZİ KİLO ALDIRIR MI?

Dut pekmezinin iştah açıcı bir özelliği de bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı çok fazla tüketildiği takdirde fazla kilo almanıza yol açabilmektedir. Bu pekmez özellikle kilo almak isteyenler tarafından da çok önemlidir.

DUT PEKMEZİNİN SAÇA FAYDALARI

Dut pekmezi saçları güçlendirmekle kalmaz uzamasına da etki sağlar. Aynı zamanda erken beyazlamasını engeller ve saçları besler.

DUT PEKMEZİ NASIL TÜKETİLMESİ GEREKİR?

Dut pekmezi yoğun kıvamlı olduğu için tek başına tüketmek zordur. Bu nedenle tahine karıştırarak da tüketebilirsiniz.

Kansızlık sorunu olanlar ya da kan şekeri düşük olan kişiler sabah aç karnına 2 yemek kaşığı tüketebilirler.

Çay, süt gibi içeceklerin içerisine koyularak da tüketilebilir.

Bazı tatlıların içerisine şeker yerine bu pekmezi ekleyebilirsiniz.

  • SON DAKİKA