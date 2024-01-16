Dut pekmezinin faydaları nelerdir? Dut pekmezi kan yapar mı?

DUT PEKMEZİ KİLO ALDIRIR MI?

Dut pekmezinin iştah açıcı bir özelliği de bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı çok fazla tüketildiği takdirde fazla kilo almanıza yol açabilmektedir. Bu pekmez özellikle kilo almak isteyenler tarafından da çok önemlidir.

DUT PEKMEZİNİN SAÇA FAYDALARI

Dut pekmezi saçları güçlendirmekle kalmaz uzamasına da etki sağlar. Aynı zamanda erken beyazlamasını engeller ve saçları besler.

DUT PEKMEZİ NASIL TÜKETİLMESİ GEREKİR?

Dut pekmezi yoğun kıvamlı olduğu için tek başına tüketmek zordur. Bu nedenle tahine karıştırarak da tüketebilirsiniz.

Kansızlık sorunu olanlar ya da kan şekeri düşük olan kişiler sabah aç karnına 2 yemek kaşığı tüketebilirler.

Çay, süt gibi içeceklerin içerisine koyularak da tüketilebilir.

Bazı tatlıların içerisine şeker yerine bu pekmezi ekleyebilirsiniz.