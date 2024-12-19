Evde bu doğal yöntemlerle bembeyaz dişlere kavuşun: Karbonatla diş beyazlar mı?
Bembeyaz bir gülümseme herkesin hayali, ancak pek çok kişi diş sarsarmalarıyla mücadele ediyor. Dişler düzenli olarak fırçalanmasına rağmen, genetik faktörler, alışkanlıklar ve yediğimiz içtiklerimiz diş renginizi etkileyebilir. Dişlerin beyazlığını korumak için günlük bakım ve doğru alışkanlıklar oldukça önemli. Peki, sararmış dişler evde nasıl beyazlatılır? Karbonatla diş beyazlar mı? Tüm detaylar…
HABER MERKEZİ
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Ağız sağlığı için büyük bir önem taşıyan dişlerin bembeyaz ve parlak görünmesi için muhakkak düzenli olarak diş bakımlarınızı yapmalısınız.
Dişlerin düzenli olarak bakımı yapılmadığı süreç de dişlerde sararma ve lekeler oluşması görülebilmektedir.
Gülüşlerinizi en iyi şekilde yansıtan dişlerinizin bembeyaz olması için sadece 5 dakika ihtiyacınız var. 5 dakika içerisinde bembeyaz dişlere sahip olmak için sizler için bahsedeceğimiz doğal yöntemleri muhakkak denemelisiniz.
Özellikle sigara ve kahve tüketimi diş sararmaları ve lekelerinin oluşmasına en büyük sebep olan etkenler arasında bulunmaktadır.
İşte, diş sararmaları ve lekelerini yok edecek muazzam yöntemler…
5 DAKİKADA ETKİ EDEN MUZ KABUĞU YÖNTEMİ
Muz Kabuğunun barındırdığı magnezyum, kalsiyum ve fosfor sayesinde dişlerinizi bembeyaz yapma fırsatını bulabilirsiniz.
Dişinizin doğal bir görünüme kavuşmasını sağlamak için muz kabuğu ile dişlerinizi fırçalayarak dişlerinizin 5 dakika içerisinde bembeyaz bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Ancak dişlerinizi muz kabuğu ile fırçalamadan önce diş macunu ile fırçalayarak dişinizde ki fazlalıklardan kurtulmalısınız.
Dişinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğu ile dişlerini güzel bir şekilde ovalayın ve ılık su ile dişlerinizi temizleyin.
Hem muz hem de muz kabuğu yüksek miktarda potasyum içerdiğinden dolayı ikisi de diş beyazlatma yöntemi olarak kullanılabilmektedir.
Eğer muz kabuğu ile diş beyazlatmayı denemek istiyorsanız olgun bir muz seçmenizi tavsiye ederiz.
-Böylece içeriğindeki potasyum oranı artacak ve daha etkili bir sonuç almanıza neden olacaktır. -Kabuğundan ayırdığınız muzla yaklaşık 3 dakika boyunca dişlerinizi ovun. -Bu işlem sırasında muzun içeriğindeki vitamin ve mineraller diş yüzeyinde oluşan lekelerin giderilmesine ve dişlerinizin daha beyaz görünmesine yardımcı olacaktır
-Günce 1 kere yeterli olabilecek bu uygulamadan eğer daha hızlı sonuç almak istiyorsanız günde 2 kereye çıkartabilirsiniz fakat daha fazlası diş minesinin zedelenmesine neden olur. -Bu uygulamayı dişleriniz hayal ettiğiniz beyazlığa ulaştığında bırakabilirsiniz.
Eğer bu yöntem ile dişleriniz beyazlamaz ise karbonatlı tuz yöntemini denemelisiniz.
KARBONAT VE TUZ İLE DİŞ BEYAZLATMA
Karbonat ve tuz karışımı ile dişlerinizi beyazlatma fırsatını bulabilirsiniz.
-Karbonat ve tuz bir kabın içerisine alın ve üzerine limon sıkarak macun kıvamına gelmesini sağlayın. -Dişlerinizi öncelikle diş macunu ile fırçaladıktan sonra bu karışım ile derinlemesine fırçalayın ve dişlerinizi inci gibi yapın. -Karbonat ve tuzun asidik özelliği dişlerinizin bembeyaz olmasını sağlayacak. -Hemen bu yöntemi deneyerek gülüşleriniz ile çevrenizdekileri etkiniz altında bırakın.
ADAÇAYI VE TARÇIN DİŞ BEYAZLATMA
Tarçın ve adaçayı dişlerin beyazlaması için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Antibakteriyel özelliğe sahip olan adaçayı dişlerinizin bembeyaz olmasını sağlarken büyük bir avantaj sağlayacaktır.
Dişlerinizi fırçaladıktan sonra adaçayı ve tarçını karıştırın ve diş fırçası ile dişlerinize uygulayın.
Bu sayede dişlerinizin inci gibi olmasını sağlayacaksınız.
HİNDİSTAN CEVİZİ GARGARA
Hindistan cevizi yağı doğal bir diş beyazlatma maddesi olarak kabul edilir ve çalışmalar ağız sağlığı yararlarını ortaya koymaktadır: Hindistan cevizi yağı gargaralarının plak oluşumunu ve diş eti hastalığının başlangıcını azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.
PEYNİR ÇEŞİTLERİ
Peynir türleri de dişleri beyazlatmaya yardımcı olur. Çünkü peynirin içinde, asit ayrıştırıcı proteinler bulunur. Bu proteinler, ağzımızda salya üretilmesini sağlar. Salyanın içindeki fosfor ve kalsiyum da, diş minesinin kaybettiği mineralleri geri kazanmasına yardımcı olur.