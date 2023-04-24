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Faydaları, zararları, nelerde bulunur? İşte B12'ye dair her şey...
Faydaları, zararları, nelerde bulunur? İşte B12'ye dair her şey...
İnsan vücudu için son derece önemli olan B12, suda eriyen vitaminler arasındadır. Çoğunlukla et, süt, yumurta gibi hayvansal gıdalarda bulunduğundan vejetaryen ve vegan beslenen kimselerde eksikliğine rastlanabilir. Yeterli bir şekilde tüketilmediğinde birçok sağlık sorununa sebep olabileceğinden ek takviye alınması önerilir. İşte B12 hakkında her şey...
Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 13:20
Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 13:26
Faydaları, zararları, nelerde bulunur? İşte B12'ye dair her şey...
Vitaminler genel olarak ya vücut tarafından hiç üretilmeyen ya da olumsuz sağlık sonuçlarını veya hastalıkları önlemek için yetersiz miktarda üretilebilen temel besinler olduğu için, uygun beslenmeyle ve sadece tıbbi açıdan gerekli olduğu durumlarda vitamin takviyeleriyle vücuda vitamin sağlamak gerekli oluyor.
Faydaları, zararları, nelerde bulunur? İşte B12'ye dair her şey...
Sinir sisteminin sağlığı, beyin fonksiyonları ve alyuvarların üretimi için gerekli olan vitamin, kobalamin, B12 vitamininin bir diğer adı. B12 vitamini, en büyük ve yapısal olarak en karmaşık vitamin.
Faydaları, zararları, nelerde bulunur? İşte B12'ye dair her şey...
B12 VİTAMİNİ NEDİR?
B12 vitamini suda çözünebilen, DNA sentezinde, yağ asitleri ve amino asitlerin vücut içinde kullanımında oynadığı rol sayesinde vücut içerisindeki hemen her hücrenin ihtiyaç duyduğu bir B vitamini türü olarak biliniyor.
Faydaları, zararları, nelerde bulunur? İşte B12'ye dair her şey...
B12 vitamini hayvan etinde doğal olarak bulunuyor ve bu sayede sağlıklı bir diyetle B12 eksikliği belirtilerinden kolayca kaçınmak mümkün hale geliyor. Ancak çeşitli nedenlerle et tüketmeyen insanlar ek B12 vitamini takviyesi alabiliyorlar. Bu vitamin endüstriyel olarak sadece bakteriyel fermantasyon sentezi ile üretilebiliyor.
Faydaları, zararları, nelerde bulunur? İşte B12'ye dair her şey...
B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ
Vücut içerisinde B12 vitamini seviyesi çok azaldığında ortaya çıkan duruma B12 eksikliği deniliyor. Bu durum geri döndürülemez nörolojik sorunlara yol açabiliyor. İnsan vücudu dört yıl yeterli olacak kadar B12 vitaminini depolayabiliyor ve fazla kısmını idrar ile dışarı atıyor.