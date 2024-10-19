Gıdada natamisin maddesi ne demek? Natamisin nedir? Peynir ve yoğurttaki natamisin maddesinin zararları neler?

NATAMİSİN KULLANIM ALANLARI

Natamisin en çok peynirin yüzeyinde küf ve maya oluşumunu önlemek için kullanılır. Bu sayede peynir daha uzun süre taze kalır ve bozulmadan korunur.

Salam, sosis ve benzeri şarküteri ürünlerinde de natamisin, ürünlerin raf ömrünü artırmak için kullanılır.

Gıda dışında, natamisin bazı mantar enfeksiyonlarının tedavisinde de ilaç olarak kullanılabilir. Göz, cilt ve diğer yüzeysel mantar enfeksiyonlarının tedavisinde antifungal bir ilaç olarak tercih edilir.