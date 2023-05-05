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Haberler Galeri Hastalıklara karşı birebir! Dut pekmezi faydaları nelerdir? İşte dut pekmezinin faydası…

Hastalıklara karşı birebir! Dut pekmezi faydaları nelerdir? İşte dut pekmezinin faydası…

Dut pekmezi faydaları yoğun şekilde araştırılıyor. Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşlarınh dut pekmezinin faydasını sorgulanmaya başlandı. Peki, dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi neye iyi gelir? İşte dut pekmezinin faydaları...

Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 15:15 Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 15:17
Hastalıklara karşı birebir! Dut pekmezi faydaları nelerdir? İşte dut pekmezinin faydası…

Dut pekmezi faydaları gündem konusu oldu. Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezinin faydası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi faydası sorgulanıyor. Dut pekmezinin hastalıklara karşı birçok faydası bulunuyor.

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Hastalıklara karşı birebir! Dut pekmezi faydaları nelerdir? İşte dut pekmezinin faydası…

DUT PEKMEZİ FAYDALARI NELERDİR?

1. Kansızlık çeken hastalarda çok büyük yararlar sağlar.

2. Mide hastalıklarına, özellikle de ülser şikayetine karşı faydalıdır.

3. Astım ve bronşit hastalıklarına karşı yararlıdır.

4. Soğuğa karşı vücudun direncini artırıcı özelliğe sahiptir.

5. Sporcular için bir enerji deposudur.

Hastalıklara karşı birebir! Dut pekmezi faydaları nelerdir? İşte dut pekmezinin faydası…

6. Bebeklerin büyümesine ve gelişmesine yardımcıdır.

7. Çocukların zeka gelişimine yardım eder.

8. Gargara şeklinde ağız ve boğaz hastalıklarına karşı etkilidir.

9. Çocuklarda sık sık rastlanan pamukçuk için de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hastalıklara karşı birebir! Dut pekmezi faydaları nelerdir? İşte dut pekmezinin faydası…

DUT PEKMEZİ NEYE İYİ GELİR?

Kolesterolü dengeler.

Sinir sistemini güçlendirir.

Karaciğeri temizler.

Göğüs ağrılarını hafifletir.

Böbrekleri güçlendirir.

Çocuklarda görülen pamukçuk için iyi gelir.

İyi bir antioksidan kaynağıdır.

Enerji verir.

Bronşit ve astım için faydalıdır.

Hastalıklara karşı birebir! Dut pekmezi faydaları nelerdir? İşte dut pekmezinin faydası…

DUT PEKMEZİ BESİN DEĞERİ VE KALORİSİ

Dut Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 44 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Tabak (Yarım) yani 100 gramlık miktarında Dut 44 kalori bulunmaktadır.

Özellikle kış aylarında öksürüğe karşı tüketilen dut pekmezinin 1 çorba kaşığında 30 kalori bulunur.

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