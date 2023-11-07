Hastayken hangi çorbayı içmeliyiz? Hangi çorba hangi hastalığın tedavisine iyi gelir?

Türk mutfağında hatırı sayılır bir yere sahip olan çorbalar, hangi yöremiz olursa olsun severek tükettiğimiz besinlerdir. Kış mevsiminin etkisini iyice artırması ve havanın soğumasıyla birlikte sofralarımızın "dumanı üstünde" vazgeçilmez unsurlarıdır. Peki, lezzetlerinin yanı sıra hangi çorbanın neye iyi geldiğini, hangi hastalığın tedavisinde etkili olduğunu biliyor musunuz? Hastayken çorba içmek işe yarar mı? Çorba içmek neye iyi gelir? Hangi çorba hangi hastalığa iyi gelir?
Giriş Tarihi: 7 Kasım 2023 Salı 12:58