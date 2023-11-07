Hastayken hangi çorbayı içmeliyiz? Hangi çorba hangi hastalığın tedavisine iyi gelir?

İştah açıcı özelliği ile bebek ve çocuklara, nekahet dönemindeki hastalara, halsiz ve zayıf insanlara güç kazandırıcı, iyileştirici ve besleyici olarak tavsiye ediliyor.

Tarhana, yoğurt tüketemeyen kişiler ve bebeklerin beslenmesinde çok iyi bir alternatiftir. Ayrıca tahılların fermentasyonu sonucu oluşan tarhana probiyotik özellikte bir besindir.