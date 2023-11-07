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Haberler Galeri Hastayken hangi çorbayı içmeliyiz? Hangi çorba hangi hastalığın tedavisine iyi gelir?

Hastayken hangi çorbayı içmeliyiz? Hangi çorba hangi hastalığın tedavisine iyi gelir?

Türk mutfağında hatırı sayılır bir yere sahip olan çorbalar, hangi yöremiz olursa olsun severek tükettiğimiz besinlerdir. Kış mevsiminin etkisini iyice artırması ve havanın soğumasıyla birlikte sofralarımızın "dumanı üstünde" vazgeçilmez unsurlarıdır. Peki, lezzetlerinin yanı sıra hangi çorbanın neye iyi geldiğini, hangi hastalığın tedavisinde etkili olduğunu biliyor musunuz? Hastayken çorba içmek işe yarar mı? Çorba içmek neye iyi gelir? Hangi çorba hangi hastalığa iyi gelir?

Giriş Tarihi: 7 Kasım 2023 Salı 12:58

Hastayken hangi çorbayı içmeliyiz? Hangi çorba hangi hastalığın tedavisine iyi gelir?

Geleneksel Türk lezzetlerinin başında gelen tarhana, hem besleyici özelliği hem de içerdiği protein, vitamin ve minerallerle adeta bir sağlık deposu.

Bitkisel ve hayvansal hammaddelerin birlikte işlenmesi ile elde edilen, sindirimi kolay, besleyici değeri yüksek, iştah açıcı ve bağırsak florasını düzenleyici özellikleri olan tarhana, oldukça besleyici bir bileşimi bünyesinde barındırıyor.

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Hastayken hangi çorbayı içmeliyiz? Hangi çorba hangi hastalığın tedavisine iyi gelir?

İştah açıcı özelliği ile bebek ve çocuklara, nekahet dönemindeki hastalara, halsiz ve zayıf insanlara güç kazandırıcı, iyileştirici ve besleyici olarak tavsiye ediliyor.

Tarhana, yoğurt tüketemeyen kişiler ve bebeklerin beslenmesinde çok iyi bir alternatiftir. Ayrıca tahılların fermentasyonu sonucu oluşan tarhana probiyotik özellikte bir besindir.

Hastayken hangi çorbayı içmeliyiz? Hangi çorba hangi hastalığın tedavisine iyi gelir?

Domates, enerji değeri yani kalorisi az olan bir besindir. Bir orta boy domatesle en fazla 25-30 kalori alırız. Domates ve domates ürünlerinin kilo yönetimini kolaylaştırmasının bir nedeni de budur.

Hastayken hangi çorbayı içmeliyiz? Hangi çorba hangi hastalığın tedavisine iyi gelir?

Domates lif zengini bir besindir. Lif bakımından zengin beslenme sağlayan domates çorbası, kan şekerine destek olur, kan basıncını azaltır, kansere karşı korur. Kilo yönetimini kolaylaştırır ve kansızlıkla mücadelede yardımcıdır.

Hastayken hangi çorbayı içmeliyiz? Hangi çorba hangi hastalığın tedavisine iyi gelir?

Yüksek oranda lif içermesi nedeniyle mercimek, şeker hastaları için değerli bir besindir. Çünkü insülin ve kan şekerini düşürür.

Kandaki kötü kolesterol düzeyini düşürür, böylece kalp krizi geçirme riskini azaltır ve kalp dostu bir besin olduğunu kanıtlar.

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