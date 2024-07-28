Havucun bir faydası daha ortaya çıktı! Antikanser özelliği tespit edildi

Araştırmanın çöp kategorisinde bulunan organik atıkların değerli birer ham madde olarak kullanılabileceğini ortaya koyduğunun altını çizen Müjdeci, şunları kaydetti:



"Havuç kabuğundan elde ettiğimiz melanin, akciğer hücreleri üzerinde belirgin antikanser özellikler sergiledi. Bu bulgular, gelecekteki kanser tedavisi yöntemleri için umut vaat ediyor ve biyoteknoloji laboratuvarımızın üretim odaklı çalışmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Melaninin antikanser özelliklerinin yanı sıra, aynı zamanda bir renk maddesi olarak diğer potansiyel kullanım alanları arasında kozmetik ürünler, gıda katkı maddeleri ve biyomalzeme üretimi gibi farklı endüstriler bulunmaktadır. Bu çok yönlü bileşik, çeşitli sektörlerde inovatif çözümler sunma kapasitesine sahiptir."