Hem bedeninize hem cildinize iyi gelen bitki çayları!

LİMON ÇAYI



Mükemmel bir detoksifiye edici ajan olarak bilinen, tüketildiğinde sadece sisteminizi temizlemekle kalmaz, aynı zamanda leke ve sivilcelerden kurtulmanıza da yardımcı olur.

Peeling etkisiyle ölü derileri temizler.



Lekeleri ve kararmaları iyileştirir.



Siyah noktaların oluşumunu önler.



Ciltteki sivilceleri kurutur.



Ciltteki yağ oranını dengeler.



Ciltte oluşan çatlakları hafifletir.



Cildi canlandırır.



Bu çayı demleyerek günlük beslenmenize ekleyebilirsiniz ayrıca soğuk bir karışımını her gün yüzünüze uygulayabilirsiniz.