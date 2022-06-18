  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Hemoroid nedir? Hemoroid nasıl geçer? İşte hemoroide iyi gelen besinler

Hemoroid nedir? Hemoroid nasıl geçer? İşte hemoroide iyi gelen besinler

Doktorlara bile açıklanırken utanılan hastalıklardan biri olan hemoroid yada basur için çareler evinizde olabilir Çünkü bu besinler hemoroidi aynında bitiriyor. İşte hemoroide iyi gelen besinler

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 18:48
Hemoroid nedir? Hemoroid nasıl geçer? İşte hemoroide iyi gelen besinler

İfade etmesi en çok çekinilen rahatsızlıklardan biri hemoroid ya da halk arasında bilinen ismiyle basur. Mağdurlarına büyük sıkıntılar yaşatan hemoroidden artık çekinmenize gerek yok.

HEMOROİDİN (BASURUN) NEDENLERİ NELERDİR?

Basurun en çok görülen nedenleri ise gebelik, obezite, uzun süreler boyunca oturma, kronik sindirim sistemi sorunları, lif yönünden yetersiz beslenme, kabızlık ve az sıvı tüketimidir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hemoroid nedir? Hemoroid nasıl geçer? İşte hemoroide iyi gelen besinler

Genel olarak et ağırlıklı beslenme alışkanlığımız, hareketsiz yaşantımız, bol baharatlı yemeklerimiz düşünüldüğünde basurun ülkemizde büyük bir sorun olduğunu söylemek pek yanlış olmaz.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Tedavi seçenekleri arasında ise, yine basurun durumuna göre ilaç, merhem kullanımı veya ameliyat bulunmaktadır. Basur ağrılarının şiddetlenmesi ve basurun ilerlemesi beslenmemizle yakından ilgilidir ve buna bağlı olarak çok ilerlememiş basurun yarattığı sorunlar, doğru yiyecekler ve bol sıvı tüketimi ile önemli oranda azaltılabilir.

Hemoroid nedir? Hemoroid nasıl geçer? İşte hemoroide iyi gelen besinler

HEMOROİD SORUNUNU ANINDA BİTİREN BESİNLER

Aşağıda, uzmanların basur sorunu olanlara tavsiye ettiği bazı gıdalar yer alıyor. Bu gıdaları beslenmenize ekleyerek sindirimi kolaylaştırabilir, kabızlığı önleyebilir ve basur belirtilerini kontrol altında tutabilirsiniz.

Hemoroid nedir? Hemoroid nasıl geçer? İşte hemoroide iyi gelen besinler

YOĞURT VE KEFİR:

Yoğurt ve kefir, bağırsaklarda bulunan ve gıdaların sindirimi sırasında kullanılan iyi bakterilere (probiyotikler) destek olduğu için basuru olanlara önerilen yiyecekler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bağırsaklardaki "iyi" bakteriler arttığında midede tam olarak sindirilmeden bağırsaklara gelen gıdaların parçalanması kolaylaşır ve kabızlık ihtimali azalır.

Hemoroid nedir? Hemoroid nasıl geçer? İşte hemoroide iyi gelen besinler

MEYVE VE SEBZELER:

Kabızken tuvalete çıktığınızda (veya çıkmaya çalıştığınızda) zorlanmaya bağlı olarak damarlar normalden fazla baskıya maruz kalır, bu nedenle basur ağrıları şiddetlenebilir ve kanama görülebilir. Taze meyve ve sebzeler bağışıklık sistemini güçlendirirken, lifli (posalı) yapıları ile sindirim sistemine destek olarak kabızlığı önlerler.

  • SON DAKİKA