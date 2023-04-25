Hemoroid nedir? Hemoroid nasıl geçer? İşte hemoroide iyi gelen besinler...

İfade etmesi en çok çekinilen rahatsızlıklardan biri hemoroid ya da halk arasında bilinen ismiyle basur. Mağdurlarına büyük sıkıntılar yaşatan hemoroidden artık çekinmenize gerek yok.

HEMOROİDİN (BASURUN) NEDENLERİ NELERDİR?

Basurun en çok görülen nedenleri ise gebelik, obezite, uzun süreler boyunca oturma, kronik sindirim sistemi sorunları, lif yönünden yetersiz beslenme, kabızlık ve az sıvı tüketimidir.